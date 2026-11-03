Lo facciamo quasi tutti d'istinto: si prende una mela, la si strofina sulla maglietta e via. Oppure si sbuccia un'arancia pensando che la buccia basti a proteggerci. Ma la frutta va lavata sempre?

La risposta breve è sì, con qualche accorgimento che molti non conoscono e che fa una bella differenza.

Sì, anche se la sbucci

La regola è semplice: frutta e verdura vanno lavate prima di consumarle, che si mangino crude o che si cucinino. E vale anche per quella che si mangia senza buccia, come banane, kiwi, arance o meloni.

Il motivo sta in un gesto banale: il coltello. Se sulla buccia c’è terra, polvere o qualche microrganismo, tagliando la frutta lo trasferiamo direttamente sulla polpa. Lavarla prima toglie di mezzo il problema.

Non è un caso se i supermercati hanno cominciato a mettere l’avviso “lavare prima dell’uso” anche su prodotti con la scorza spessa, come banane e aglio. L’indicazione risponde a una circolare del Ministero della Salute del novembre 2024, e a qualcuno è sembrata strana. In realtà è un promemoria di buon senso.

Il momento giusto: prima di mangiarla, non prima di metterla in frigo

Qui si sbaglia più spesso. Tornati dalla spesa, la tentazione è lavare tutto e riporlo in frigorifero, così è pronto. Meglio evitare: l’umidità crea un ambiente favorevole a muffe e microrganismi e fa deperire la frutta più in fretta. Lo ricordano anche gli esperti di sicurezza alimentare: le raccomandazioni internazionali parlano di lavare subito prima del consumo o della preparazione.

Un trucco pratico: se vuoi risparmiare tempo, lava solo la quantità che mangerai. Il resto resta asciutto e dura di più.

Come lavarla nel modo giusto

Non servono metodi complicati. Il passaggio fondamentale è uno solo: acqua corrente.

Lavati le mani , prima di toccare la frutta. Sembra scontato, ma conta quanto il lavaggio stesso.

, prima di toccare la frutta. Sembra scontato, ma conta quanto il lavaggio stesso. Sciacqua sotto l’acqua del rubinetto , strofinando con le mani la superficie. Per frutta e verdura più robuste, come mele, pere, peperoni o melanzane, puoi usare uno spazzolino pulito.

, strofinando con le mani la superficie. Per frutta e verdura più robuste, come mele, pere, peperoni o melanzane, puoi usare uno spazzolino pulito. Metti in ammollo quella delicata o con superficie irregolare, come fragole, uva o verdure a foglia, per una decina di minuti, poi risciacqua bene.

quella delicata o con superficie irregolare, come fragole, uva o verdure a foglia, per una decina di minuti, poi risciacqua bene. Asciuga con carta da cucina o un panno pulito, soprattutto se non la mangi subito.

Se vuoi, puoi aggiungere un cucchiaio di bicarbonato all’acqua dell’ammollo. È un rimedio semplice e innocuo, ma non è indispensabile.

Cosa non serve (e cosa conviene evitare)

Aceto, limone, sapone, candeggina: sono rimedi che circolano da sempre, ma non sono la scelta migliore. L’acqua del rubinetto, eventualmente con un po’ di bicarbonato, resta la soluzione più sicura. I detergenti non sono pensati per gli alimenti e rischiano di lasciare residui, mentre prodotti troppo aggressivi non migliorano il risultato.

Un’altra convinzione da sfatare riguarda la frutta e la verdura già lavate in busta. Anche quelle conviene sciacquarle, perché il lavaggio industriale non azzera ogni rischio e, una volta aperta la confezione, i prodotti restano esposti come gli altri. Le indicazioni ufficiali sulla sicurezza alimentare, comprese quelle del Ministero della Salute per le donne in gravidanza, raccomandano di lavare accuratamente anche la verdura pre-lavata.

E i pesticidi?

Il lavaggio aiuta a eliminare terra, polvere e almeno in parte i residui presenti sulla superficie, ma non li rimuove del tutto. Se hai dubbi sulla provenienza di un frutto, per esempio perché la scorza non è edibile o l’origine è incerta, la strada più sicura resta sbucciarlo dopo averlo lavato. Per gli agrumi, controlla sempre l’indicazione sulla scorza: se è indicata come non edibile, evita di usarla in cucina.

Cosa ricordare, in breve

Se vuoi tenere a mente una sola cosa, che sia questa: la frutta si lava sempre, ma si lava al momento giusto. Prima di mangiarla, con acqua corrente, senza prodotti inutili e con le mani pulite. E per chi sbuccia, vale la regola del coltello: lavare prima di tagliare.

Sono gesti di pochi secondi, ma ti permettono di portare in tavola frutta fresca senza pensieri, e di farla durare di più in frigorifero.