Le maison di moda scommettono sui ristoranti di lusso a Milano, ma la crisi asiatica mette a rischio il loro business.

Negli ultimi mesi Milano è diventata il palcoscenico di una nuova forma di esperienza di lusso le case di moda più celebri stanno aprendo ristoranti di alta gamma per offrire ai clienti un connubio tra alta cucina e identità di marca. A partire da settembre, al numero 12 di via Monte Napoleone, è nato Monsieur Dior by Enrico Bartolini il primo ristorante firmato dalla maison francese sul territorio italiano. Lo chef toscano, titolare di quattordici stelle Michelin, ha creato un menu che mescola l’eredità parigina di Dior con la tradizione gastronomica italiana, il tutto avvolto in un design curato dall’architetto Peter Marino.

Altri protagonisti della trasformazione gastronomica

Non si tratta di un caso isolato. Il gruppo LVMH ha lanciato il Da Vittorio Café sotto il sigillo di Louis Vuitton, mentre Prada ha avviato un progetto di ristorazione di lusso nel cuore del Quadrilatero della moda, e Armani ha annunciato l’apertura di una brasserie premium nelle vicinanze del suo flagship. Tutti questi spazi condividono una strategia comune: trasformare il cibo in un’estensione della brand identity creando ambienti dove la moda e la cucina si fondono per generare esperienze immersive ed esclusive.

Il cibo come nuovo status symbol

Un recente studio di Highsnobiety, intitolato “The Status Economy: Grocery”, ha evidenziato che il 71 % dei consumatori utilizza cibo e bevande per comunicare il proprio stile di vita e il proprio gusto. Nel corso dell’ultimo anno, il 58 % degli intervistati ha incrementato il budget destinato a prodotti alimentari premium, scegliendo vini biologici, pane a base di cereali antichi o cioccolato dal packaging ricercato. Queste scelte, più che semplici acquisti, fungono da codici culturali che segnalano competenza, raffinatezza e appartenenza a una cerchia escludente.

Da moda a gastronomia: perché i consumatori cambiano rotta

Le motivazioni di questo spostamento non sono unicamente culturali. La crescente pressione economica ha spinto i clienti a preferire beni accessibili ma di alta qualità riducendo gli acquisti impulsivi di accessori di lusso il cui valore percepito non è più in linea con il prezzo. Mentre le maison hanno aumentato i listini del 50-70 % rispetto al 2019, la qualità percepita non è cresciuta proporzionalmente, favorendo il passaggio verso brand di fascia media che offrono un miglior rapporto qualità-prezzo.

Crisi del lusso in Cina: un impatto globale

Il mercato asiatico, tradizionalmente motore di crescita per LVMH, sta vivendo una brusca contrazione: nel terzo trimestre le vendite cinesi sono calate a doppia cifra, con una perdita stimata di 60 milioni di clienti a livello mondiale tra il 2022 e il 2025. Il fatturato della divisione moda e pelletteria è sceso del 5 %, mentre le vendite negli USA, Europa e Giappone hanno mostrato segni di ripresa. Questa flessione riflette una crescente selettività dei consumatori ricchi più propensi a investire in esperienze (come i ristoranti di lusso) piuttosto che in oggetti materiali.

Prospettive per il futuro della gastronomia di lusso

Il panorama attuale indica che il cibo di alta gamma potrebbe divenire il principale veicolo per le maison di moda desiderose di mantenere la loro rilevanza. L’offerta di ristoranti immersivi permette di preservare l’aura di esclusività, mentre si risponde alle nuove esigenze di un pubblico che privilegia qualità, storytelling e sostenibilità. Tuttavia, il successo dipenderà dalla capacità di coniugare l’elevata qualità gastronomica con l’identità di marca, evitando l’insostenibile escalation di prezzi che ha già provocato la perdita di milioni di clienti.