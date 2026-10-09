Una pioggia eccezionale ha trasformato la cena in un rifugio forzato, con ristoranti chiusi, strade inondate e evacuazioni d’emergenza.

La serata del 8 ottobre 2026 è terminata con una nota inaspettata per molti avventori dei ristoranti di Avenza. Dopo aver finito di mangiare, i clienti si sono trovati davanti a una realtà insolita: l’acqua che si accumulava fuori dalle porte impediva ogni tentativo di ritorno a casa.

Alluvioni improvvise, strade invase e un allarme metereologico in zona hanno trasformato una normale cena in una lunga attesa al riparo.

Le autorità locali hanno rapidamente attivato la protezione civile e consigliato di evitare gli spostamenti a piedi o in auto, poiché le vie principali risultavano impraticabili e il rischio di rimanere bloccati aumentava di minuto in minuto. In questo contesto, i proprietari dei locali hanno dovuto prendere decisioni rapide, scegliendo se chiudere per sicurezza o accogliere gli ospiti che non potevano più uscire.

Il diluvio che ha colpito Avenza e Carrara

Nel corso di poche ore sono stati registrati 130 millimetri di pioggia in tutta la zona di Carrara, con una concentrazione estrema di oltre 100 mm tra le 22:00 e le 23:00. Il quartiere di Avenza ha subito l’evento più critico, con 80 mm in un’unica ora una quantità che ha rapidamente sovraccaricato le reti fognarie comunali.

Quantità di precipitazioni e loro distribuzione

Le misurazioni effettuate dagli uffici meteo regionali hanno mostrato una distribuzione della pioggia non uniforme, ma fortemente concentrata sui centri abitati più bassi. L’intensa cappa di pioggia ha sopraffatto gli scarichi, creando rapide inondazioni locali che hanno interessato soprattutto le vie di transito principale, come il viale XX Settembre e la zona compresa tra la Centrale e la Doganella.

Strade allagate e interruzione della viabilità

Le conseguenze immediate sono state l’allagamento di numerosi tratti stradali, la chiusura temporanea dell’Aurelia e di viale Zaccagna, e l’interruzione dell’accesso a diversi parcheggi sotterranei. Alcune sezioni hanno registrato acqua alta anche sui marciapiedi, rendendo pericoloso il passaggio pedonale. Il corridoio del Carrione ha subito un rapido rialzo, raggiungendo il primo livello di guardia, con il monitoraggio costante da parte del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord.

Conseguenze per ristoranti, clienti e residenti

Molti esercizi commerciali hanno chiuso le porte in anticipo, abbassando le serrande per evitare danni strutturali.

Altri, invece, si sono trovati con la situazione opposta: i tavoli rimasti apparecchiati e gli ospiti costretti a rimanere al chiuso in attesa che le acque si ritirassero. I clienti, incapaci di trovare un parcheggio sicuro, hanno accettato il “rifugio forzato” all’interno dei locali, trasformando la cena in un’osteria improvvisata.

Nel frattempo, quattro famiglie residenti in via Villafranca, zona Avenza, hanno dovuto essere evacuate a causa di infiltrazioni pericolanti nei loro immobili. Undici persone sono state coinvolte: tre nuclei familiari hanno trovato sistemazioni temporanee autonomamente, mentre una famiglia di tre componenti è stata trasferita in una struttura alberghiera di emergenza grazie all’intervento del Comune.

Interventi delle autorità e monitoraggio idrologico

Il vigili del fuoco insieme a volontari, alla polizia municipale e alle forze dell’ordine, hanno coordinato le operazioni di soccorso, svuotando cantine e scantinati allagati, e garantendo la sicurezza nelle zone più colpite. Una delle azioni più decisive è stata l’attivazione dell’idrovora Fossa Maestra a Marina di Carrara, per accelerare il deflusso verso il mare e alleggerire la pressione sui bacini a monte.

L’allerta meteo è rimasta attiva per tutta la notte: l’allerta arancione per temporali intensi in Toscana è stata mantenuta fino alle 17:00 del giorno successivo, mentre un’allerta gialla per rischio idraulico ha spinto le autorità a monitorare costantemente i livelli dei corsi d’acqua. Gli avvisi hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti, a prestare attenzione ai sottopassi, ai garage e alle cantine soggetti a inondazioni.