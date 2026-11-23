Una vendemmia 2026 partita bene e cambiata bruscamente con il caldo di fine primavera, tra anticipi di raccolta, grandine e produttori che raccontano la stagione.

Dopo una vendemmia 2025 che, caldo a parte, aveva dato un po’ di respiro a molti produttori italiani, la 2026 si presenta con un andamento più complesso. L’inverno e l’inizio di primavera sembravano regolari, con piogge, temperature consone e qualche nevicata in TerritOri dove mancava da tempo. Fino a febbraio-marzo la stagione procedeva senza particolari problemi.

Da fine primavera il quadro è cambiato. Il riscaldamento globale e il ritorno di El Niño nel Pacifico nel corso del 2026 hanno favorito ondate di calore forti e persistenti. Allo stress idrico si è aggiunta un’accelerazione della maturazione, con un anticipo della raccolta più marcato al Nord e al Centro Italia, dove in diversi territori si parla di scatti da una a tre settimane. Al Sud e sulle isole la situazione è rimasta vicina a quella degli ultimi anni, con anticipi di qualche giorno o al massimo una settimana. Non sono mancati anche grandine, bombe d’acqua e trombe d’aria.

Langhe e Alto Piemonte: anticipi e grandine

Nelle Langhe, Roberto Conterno di Giacomo Conterno a Monforte d’Alba ha descritto una vendemmia estremamente anticipata, di quasi tre settimane, terminata a fine settembre. Il produttore ha ricordato quattro ondate di caldo ben distinte, mentre piogge e un po’ di neve fino a marzo avevano creato buone riserve idriche. La qualità, secondo lui, sembra buona ma andrà verificata più avanti.

Ad Alto Piemonte la situazione è più pesante. Tra Fara, Sizzano e Ghemme, soprattutto per effetto della grandine, le perdite per alcune aziende vanno dal 50 al 90%, con danni per oltre 12 mln di euro. Nella stessa area si sono aggiunti caprioli e cinghiali, che hanno mangiato germogli e grappoli. Roberto Conterno, con la sua azienda a Gattinara, ha parlato di circa tre ettari compromessi dagli animali e di perdite stimate intorno al 50% in meno rispetto alla produzione normale. Ha definito il riscaldamento globale ormai la normalità, aggiungendo che l’irrigazione di soccorso in collina non sarebbe praticabile e che la sostituzione dei portinnesti appare dispendiosa.

Lazio, Lombardia e Toscana: caldo, fermentazioni e vendemmie notturne

Nel Lazio, Damiano Ciolli di Cantine Ciolli a Olevano Romano ha definito la 2026 “molto difficile”. Le grandinate in alcune zone di Olevano hanno causato danni fino al 30% della produzione. La vendemmia è iniziata il 7 settembre, con circa tre settimane di anticipo, e si è conclusa il 4 ottobre, con maturazioni disomogenee che hanno richiesto tre passaggi tra i filari. Ciolli ha descritto anche un approccio viticolo cambiato in dieci o quindici anni, con il terreno lavorato in estate e l’inerbimento mantenuto per prevenire l’erosione.

In Oltrepò Pavese, Alessio Brandolini di San Damiano Al Colle ha riferito di quaranta giorni con temperature sopra i 35 gradi e di un anticipo di maturazione di circa dieci giorni. Le uve di pinot nero destinate alla base spumante hanno retto bene, mentre barbera e croatina hanno sofferto lo stress termico, con una minore produzione per il calo di peso del grappolo.

A Montalcino, Stella Viola di Campalto dell’azienda San Giuseppe ha segnalato punte di 42 °C in campagna e fermentazioni con lieviti indigeni molto diverse tra le uve raccolte in agosto e quelle della seconda parte della vendemmia, iniziata il 14 agosto e conclusa il 15 settembre. Ha ricordato anche le vendemmie notturne, praticate per la prima volta.