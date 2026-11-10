Il tentativo di bandire la pizza dalle mense russe è finito in stand‑by: le istituzioni hanno respinto la proposta nonostante le polemiche.

All’inizio di novembre un gruppo di funzionari conservatori ha lanciato una campagna contro la presenza della pizza nelle mense scolastiche della Russia. Il responsabile della Fondazione federale per la sicurezza e la lotta alla corruzione, Vitaly Borodin, e la consigliera presidenziale Elena Yampolskaya hanno sostenuto che il piatto italiano rappresenta un influsso culturale ostile e una potenziale minaccia per la salute dei minori.

Secondo le loro dichiarazioni, la pizza – considerata tipica di un Paese che fornisce armi a Kiev – non dovrebbe comparire nei buffet delle scuole, dove i bambini acquistano cibo tra le lezioni. Yampolskaya ha addirittura suggerito che la sua vendita richieda il consenso scritto dei genitori, mentre Borodin ha definito il consumo di “schiacciate al ketchup” un tradimento della tradizione culinaria russa.

Motivazioni della proposta e retorica anti-pizza

Gli attivisti hanno incolpato la pizza di danneggiare la salute dei bambini e di fungere da veicolo di soft power occidentale. In un’intervista, Borodin ha evocato le tradizioni delle nonne russe e ha lanciato lo slogan “Prima la pizza, poi Halloween”, collegando il divieto a una più ampia lotta contro simboli culturali considerati “ostili”.

Argomentazioni specifiche di Borodin e Yampolskaya

Yampolskaya ha sottolineato che la pizza è poco nutrizionalmente equilibrata e che le cucine scolastiche dovrebbero privilegiare piatti “autenticamente russi” come la kulebjaka o il rasstegai. Borodin, invece, ha puntato il dito contro il consumo di cibi “importati”, sostenendo che la scelta dei fornitori dovrebbe tornare a favorire prodotti nazionali.

Perché il divieto non ha avuto seguito legislativo

Le autorità sanitarie russe hanno fatto valere il regime normativo del SanPiN 2.3/2.4.4282-26, che elenca alimenti proibiti per la ristorazione collettiva ma non menziona la pizza. L’elenco di Rospotrebnadzor esclude fritture ad immersione, grassi idrogenati, salse industriali a base di ketchup e carni affumicate, lasciando la pizza ammissibile purché sia preparata secondo standard igienico-sanitari.

Inoltre, la gestione dei menu scolastici è devoluta a livello municipale e regionale; senza un decreto federale, la proposta di Yampolskaya rimane una semplice dichiarazione d’intenti. Deputati come Vitaly Milonov, Svetlana Zhurova, Sergey Mironov e altri hanno difeso la pizza, ribadendo che il problema riguarda la qualità degli ingredienti e non il piatto in sé.

Il risultato è stato un rifiuto di carattere formale: nessun bando nazionale è stato emanato, i protocolli sanitari hanno confermato che la pizza può rimanere nel menu, purché rispetti le specifiche di preparazione. La vicenda ha dimostrato come le tensioni culturali possano scontrarsi con la burocrazia e la logica dei fornitori locali.