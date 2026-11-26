Il vino Joe’s, la linea di Joe Bastianich pensata per una fascia più quotidiana e accessibile, è in vendita da Esselunga. Per un periodo è stato anche in promozione a 6,99 euro la bottiglia invece di 9,90. Ora la collaborazione tra lo chef e personaggio tv e la catena si allarga al bistrot di Esselunga Superstore, a Milano, in piazza Risorgimento.
Il meccanismo è semplice: si sceglie la bottiglia dal reparto vini del supermercato e la si beve al bistrot senza sovrapprezzo, con servizio e coperto gratuiti. Bastianich, nel video, aggiunge: “Anche con il ghiaccio”.
Un’idea utile, raccontata in un reel
L’iniziativa arriva in un momento in cui le uscite al ristorante calano per effetto dell’inflazione e gli stessi produttori segnalano che il rincaro sui vini è troppo alto per spingere le persone a ordinare una bottiglia a tavola. Eliminare il ricarico risponde a un problema reale, e vedere Bastianich con in mano proprio una bottiglia del suo Joe’s mostra un’abilità di marketing evidente.
Qualche giorno prima lo chef aveva pubblicato un altro video in cui segnalava i suoi vini da Esselunga in promozione a 6,99 euro, citando più volte Esselunga Superstore.
La dicitura che manca
Il reel pubblicato sulla pagina Instagram di Bastianich non riporta la dicitura adv, pur trattandosi, a giudizio di chi ha sollevato il caso, di un contenuto commerciale. Instagram prevede per le collaborazioni con un brand la dicitura “partnership a pagamento”. Le indicazioni di AGCOM sono più precise: se esiste un pagamento, un beneficio, un accordo promozionale o un rapporto che porta un vantaggio in cambio della visibilità del prodotto, si tratta di pubblicità e l’utente deve riconoscerla subito.
Per i Reel la dicitura deve comparire sia nelle prime scene in sovrimpressione sia nella descrizione. Il solo tag “Paid partnership” di Instagram, precisa AGCOM, non sostituisce una scritta come “Pubblicità”, “ADV” o “Sponsorizzato da”.
Lo scambio nei commenti
Un utente ha scritto sotto il video: “Madonna Joe, ti vendi per tutto…”. Bastianich ha risposto: “Promuovendo la terra che mi ha accolto in Italia?” Poi ha aggiunto, con altre domande retoriche, di sostenere un’industria vinicola in crisi e un’iniziativa in cui crede, che permette di accedere al vino in modo democratico.
Le buone intenzioni, però, non cambiano l’obbligo: la pubblicità può avere fini etici, ma se un messaggio ai follower porta un guadagno a qualcuno va segnalato. C’è poi la questione del marchio: chi va da Esselunga a comprare Joe’s farà verosimilmente anche altra spesa, tra il burro dimenticato e l’articolo in offerta che finisce nel carrello.
Cosa prevedono IAP e AGCM
In Italia la comunicazione commerciale deve essere chiara, per evitare la pubblicità occulta. L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) e l’AGCM hanno fornito orientamenti specifici sul tema. Se un controllo rileva pubblicità non dichiarata, le autorità possono avviare indagini, e le sanzioni variano in base alla gravità e alla ripetizione.
Per chi vuole segnalare un contenuto che sembra una promozione non dichiarata, la strada è rivolgersi alle piattaforme o ai regolatori, che possono avviare le verifiche.