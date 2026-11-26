Joe Bastianich presenta in un reel l'iniziativa del bistrot Esselunga di Milano, dove si beve il vino del supermercato senza sovrapprezzo. Nel video, però, non c'è alcuna dicitura che lo indichi come pubblicità.

Il vino Joe’s, la linea di Joe Bastianich pensata per una fascia più quotidiana e accessibile, è in vendita da Esselunga. Per un periodo è stato anche in promozione a 6,99 euro la bottiglia invece di 9,90. Ora la collaborazione tra lo chef e personaggio tv e la catena si allarga al bistrot di Esselunga Superstore, a Milano, in piazza Risorgimento.

Il meccanismo è semplice: si sceglie la bottiglia dal reparto vini del supermercato e la si beve al bistrot senza sovrapprezzo, con servizio e coperto gratuiti. Bastianich, nel video, aggiunge: “Anche con il ghiaccio”.

Un’idea utile, raccontata in un reel

L’iniziativa arriva in un momento in cui le uscite al ristorante calano per effetto dell’inflazione e gli stessi produttori segnalano che il rincaro sui vini è troppo alto per spingere le persone a ordinare una bottiglia a tavola. Eliminare il ricarico risponde a un problema reale, e vedere Bastianich con in mano proprio una bottiglia del suo Joe’s mostra un’abilità di marketing evidente.

Qualche giorno prima lo chef aveva pubblicato un altro video in cui segnalava i suoi vini da Esselunga in promozione a 6,99 euro, citando più volte Esselunga Superstore.

La dicitura che manca

Il reel pubblicato sulla pagina Instagram di Bastianich non riporta la dicitura adv, pur trattandosi, a giudizio di chi ha sollevato il caso, di un contenuto commerciale. Instagram prevede per le collaborazioni con un brand la dicitura “partnership a pagamento”. Le indicazioni di AGCOM sono più precise: se esiste un pagamento, un beneficio, un accordo promozionale o un rapporto che porta un vantaggio in cambio della visibilità del prodotto, si tratta di pubblicità e l’utente deve riconoscerla subito.

Per i Reel la dicitura deve comparire sia nelle prime scene in sovrimpressione sia nella descrizione. Il solo tag “Paid partnership” di Instagram, precisa AGCOM, non sostituisce una scritta come “Pubblicità”, “ADV” o “Sponsorizzato da”.

Lo scambio nei commenti

Un utente ha scritto sotto il video: “Madonna Joe, ti vendi per tutto…”. Bastianich ha risposto: “Promuovendo la terra che mi ha accolto in Italia?” Poi ha aggiunto, con altre domande retoriche, di sostenere un’industria vinicola in crisi e un’iniziativa in cui crede, che permette di accedere al vino in modo democratico.

Le buone intenzioni, però, non cambiano l’obbligo: la pubblicità può avere fini etici, ma se un messaggio ai follower porta un guadagno a qualcuno va segnalato. C’è poi la questione del marchio: chi va da Esselunga a comprare Joe’s farà verosimilmente anche altra spesa, tra il burro dimenticato e l’articolo in offerta che finisce nel carrello.

Cosa prevedono IAP e AGCM

In Italia la comunicazione commerciale deve essere chiara, per evitare la pubblicità occulta. L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) e l’AGCM hanno fornito orientamenti specifici sul tema. Se un controllo rileva pubblicità non dichiarata, le autorità possono avviare indagini, e le sanzioni variano in base alla gravità e alla ripetizione.

Per chi vuole segnalare un contenuto che sembra una promozione non dichiarata, la strada è rivolgersi alle piattaforme o ai regolatori, che possono avviare le verifiche.