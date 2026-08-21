Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: la Puglia in mostra con le sue DOP e IGP

Durante i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, la Puglia mette in mostra le sue eccellenze agroalimentari DOP e IGP, raccontando tradizioni e territori attraverso il cibo

I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 non sono solo un evento sportivo di portata internazionale, ma anche un’occasione unica per celebrare le eccellenze agroalimentari della Puglia. La regione ha scelto di raccontare la propria identità attraverso i sapori autentici delle sue produzioni DOP e IGP un patrimonio che riflette le tradizioni, i territori e il lavoro dei produttori locali.

Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Puglia ha portato a Taranto alcune delle sue produzioni di qualità offrendo un assaggio speciale ai giornalisti accreditati durante la welcome dinner. Inoltre, è stata consegnata una shopper con una selezione di prodotti pugliesi, rappresentati dai Consorzi di tutela che partecipano al Tavolo permanente del partenariato territoriale delle comunità dell’agroalimentare.

Le produzioni DOP e IGP: un patrimonio da tutelare

Le produzioni DOP e IGP sono l’espressione di un patrimonio fatto di agricoltura, imprese, competenze, tradizioni e territori. Dietro ogni prodotto ci sono saperi da tutelare, paesaggi da preservare e filiere da rafforzare. La scelta di aderire ai Consorzi di tutela rappresenta la volontà di fare rete per proteggere il valore delle produzioni, garantirne l’autenticità e mantenere forte il legame tra prodotto e territorio.

“I Giochi del Mediterraneo sono un appuntamento internazionale straordinario e abbiamo scelto di esserci anche con ciò che meglio racconta la nostra identità: le produzioni agroalimentari di qualità”, dichiara l’assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli. “Portare questi prodotti a Taranto significa valorizzare il lavoro dei nostri produttori e, allo stesso tempo, invitare chi arriva in Puglia a conoscere i nostri territori, le nostre tradizioni e i luoghi in cui queste eccellenze prendono forma.”

Il Tavolo permanente del partenariato territoriale

Il Tavolo permanente del partenariato territoriale delle comunità dell’agroalimentare, della cultura del cibo e del suo territorio, previsto dall’articolo 3 della Legge regionale n. 9 del 19 febbraio 2026, è la sede istituzionale di confronto tra Regione Puglia, Consorzi di tutela delle produzioni DOP e IGP e organizzazioni professionali agricole. Questo Tavolo contribuisce a coordinare le strategie di valorizzazione delle produzioni di qualità e a promuovere iniziative dedicate alla cultura del cibo e al rapporto tra agroalimentare e territorio.

I Consorzi coinvolti

Tra i Consorzi coinvolti troviamo:

Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Mozzarella di Gioia del Colle DOP

Consorzio di Tutela e Valorizzazione delle Clementine del Golfo di Taranto IGP

Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP

Consorzio di Tutela Oliva da Mensa DOP La Bella della Daunia varietà Bella di Cerignola

Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Burrata di Andria IGP

Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta “Olio di Puglia”

Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita IGP

Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP

Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Uva di Puglia IGP

Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Arancia del Gargano IGP e Limone Femminello del Gargano IGP

Consorzio Olio DOP Terra d’Otranto

Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Olio DOP Collina di Brindisi

Taranto 2026: un evento di portata internazionale

I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 vedono la partecipazione di sei capi di Stato stranieri e ministri dello sport di altri dieci Paesi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accoglierà gli ospiti al Castello Aragonese per un ricevimento, seguito dalla cerimonia di apertura allo stadio Iacovone. L’evento rappresenta un momento di unione tra culture diverse, un crocevia di diplomazia in un’area del Mediterraneo attraversata da tensioni.

La rappresentanza del governo italiano sarà nutrita, con la presenza della premier Giorgia Meloni e di vari ministri. La cerimonia di apertura vedrà anche la partecipazione del presidente del Comitato organizzatore dei Giochi, Massimo Ferrarese, e del presidente facente funzione del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Mehrez Boussayene.

I Giochi del Mediterraneo sono visti come un veicolo di pace, un messaggio sottolineato anche da Papa Leone e dall’Ordinario Militare per l’Italia, monsignor Gian Franco Saba. L’evento rappresenta un passo importante verso la pace tra i paesi del bacino mediterraneo.

L’impatto turistico dei Giochi del Mediterraneo

L’evento sportivo ha un impatto significativo sul turismo, con una saturazione delle strutture ricettive pugliesi che raggiunge il 56,7%, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2026. Taranto, in particolare, registra il tutto esaurito, con due navi-hotel ormeggiate al porto per accogliere atleti e delegazioni.

I Giochi del Mediterraneo coinvolgeranno anche le province di Bari, Brindisi e Lecce, con competizioni diffuse in tredici diversi comuni. L’impatto dell’evento andrà oltre le due settimane di gare, con un piano infrastrutturale che coinvolge 45 impianti in 21 comuni, per un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro.

Il Ministero del Turismo è national partner della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, sottolineando l’importanza strategica dell’evento per rafforzare il posizionamento della Puglia e dell’Italia come destinazioni moderne, accessibili e accoglienti nel cuore del Mediterraneo.