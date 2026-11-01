Un menù horror per bambini, ricco di sfizio e semplicità, da realizzare insieme.

Quando il 31 ottobre si avvicina, la cucina diventa un laboratorio di mostri, streghe e fantasmini. Coinvolgere i bambini nella preparazione dei piatti rende la festa più divertente e trasforma la tavola in un vero set cinematografico. In questo articolo trovi una serie di ricette semplici, veloci e soprattutto adatte ai più piccoli, suddivise per corso: antipasti, primi e dolci. Ogni proposta è descritta passo dopo passo, così da poterla realizzare anche con le manine più curiose.

Antipasti spettrali: finger food da brivido

Gli stuzzichini sono la parte più intuitiva del menu Halloween e, se ben presentati, attirano subito l’attenzione dei bambini. Una delle soluzioni più amate è il würstel mummificati. Basta avvolgere piccoli würstel con strisce sottili di pasta sfoglia, lasciando scoperta una zona per inserire due grani di pepe nero che faranno da occhi. Dopo una spolverata di uovo sbattuto, si inforna il tutto fino a doratura. Un risultato simile a una mini mummia, croccante fuori e morbido dentro.

Scopette delle streghe

Un’alternativa rapida è la scopetta delle streghe, realizzata con stick di pretzel, mezzaluna di formaggio e un filo di erba cipollina. Il pretzel diventa il manico, il formaggio arrotolato la setola, e la cipollina serve a fissare il tutto. Bastano pochi minuti e si ottiene un finger food divertente e gustoso.

Pizzette effetto mummia

Per chi preferisce il pane, le pizzette mummia sono una scelta vincente. Si spalma sul pane tostato un leggero sugo di pomodoro, poi si disporrono strisce di formaggio e olive nere a formare il classico involucro con gli “occhi”. Il risultato è una mini-pizza che ricorda una mummia pronta a fare il suo ingresso nella festa.

Primi piatti da brivido: gusto e colore autunnale

Il classico della stagione è la vellutata di zucca, ma con un trucco grafico diventa subito più “halloween”. Dopo aver cotto zucca, patata e porro in brodo, si frulla il tutto e si aggiunge una noce di formaggio cremoso per dare corpo. La magia sta nella decorazione: con una sac à poche si disegnano dei cerchi concentrici di formaggio e, tirandoli delicatamente con uno stuzzicadenti, si ottiene l’effetto ragnatela. Un’alternativa più giocosa prevede di inserire piccoli stampini a forma di fantasma per creare una nuvola bianca che emerge dalla zucca.

Mummiette di pasta

Per una versione più sostanziosa, si possono preparare le mummiette di pasta. Si cuociono farfalle o ditalini con piselli surgelati, scalogno e una foglia di salvia. Dopo aver scolato, si manteca tutto con burro, formaggio grattugiato e un pizzico di sale. Il tocco finale è la disposizione di olive nere e fettine di formaggio a “occhi” sulle singole porzioni, trasformando ogni piatto in una mini-mummia pronta a spaventare.

Dolci da urlo: biscotti, cupcake e torte per il “dolcetto o scherzetto”

La parte più dolce della serata non può mancare. Una torta di zucca e miele è perfetta per chi ama i sapori tradizionali: la zucca cotta al vapore viene frullata con miele, uova, zucchero e un mix di farina 00 e di riso, per ottenere un impasto soffice e profumato. Dopo una cottura di 40 minuti a 180 °C, la superficie può essere decorata con ragnatele di cioccolato fondente o piccoli pezzi di zucca caramellata.

Cupcake spaventosi

I cupcake al cioccolato sono un classico americano, ma con una spruzzata di frosting colorato divengono un vero spettacolo. L’impasto prevede yogurt, farina, uova, zucchero di canna, olio e lievito; una volta cotti, si farciscono con una crema di panna montata e formaggio spalmabile. Il frosting si divide in due porzioni: una tintarella di nero, l’altra di verde brillante, per creare occhi di mostro, ragni o stelle cadenti. Confettini colorati e zuccherini a forma di occhi completano la scena.

Biscotti a tema

Infine, i biscotti di Halloween sono ideali per lunghi pomeriggi di creatività. Si prepara una frolla classica con farina, burro, zucchero a velo e tuorli, poi si taglia con stampini a forma di zucca, pipistrello o fantasma. Dopo la cottura, si può dipingere la superficie con pasta di zucchero colorata o semplicemente decorare con glassa reale e scaglie di cioccolato. L’aspetto più divertente è la possibilità di far scegliere ai bambini le forme e i colori, rendendo ogni biscotto unico.