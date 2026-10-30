Intaglia una zucca mostruosa e poi gustala in ricette sane, con i segreti di chef e nutrizionista

Halloween è l’occasione in cui la zucca diventa protagonista sia dell’arredamento che della tavola. Se la tradizione vuole una lanterna spaventosa, la cucina può offrire piatti dal sapore avvolgente e ricchi di benefici. In questo articolo si combinano le indicazioni pratiche dello chef-artist Andrea Lopopolo per l’intaglio e le evidenze scientifiche del nutrizionista Mauro Minelli sui valori nutrizionali, per trasformare l’ortaggio in vero spettacolo e in alimento salutare.

Le informazioni sono suddivise in tre parti: la scelta e la lavorazione della zucca, gli aspetti nutrizionali della polpa e dei semi, e infine una selezione di cinque primi piatti autunnali che sfruttano appieno il potenziale organolettico del frutto.

Intaglio della zucca secondo Andrea Lopopolo: consigli pratici

Il maestro milanese, ormai radicato in Abruzzo, tratta la zucca di Halloween come una tela. Prima di tutto consiglia di acquistare ortaggi colti tra agosto e ottobre, poiché sono più ricchi di polpa rispetto a quelli coltivati appositamente per la decorazione commerciale, che tendono ad avere una sola tonalità arancione e una consistenza più secca.

Strumenti consigliati e preparazione preliminare

Un kit di intaglio comprende spelucchini a punta ricurva, coltelli da cucina affilati e piccoli scalpelli. Lopopolo suggerisce di tenere a portata di mano anche una piccola coppetta per raccogliere la polpa rimossa, da riutilizzare in cucina. Il primo passo è disegnare con una matita o una penna leggera i tratti del volto: occhi, naso e bocca. È fondamentale evitare il pennarello, perché l’inchiostro può penetrare nella polpa e innaffiare il risultato finale.

Tecnica di rifinitura e inserimento della luce

Durante l’incisione occorre rimuovere soltanto una striscia superficiale di polpa per i denti; una rimozione troppo profonda rischia di farli crollare. Per la luce, Lopopolo consiglia di non svuotare completamente il retro, ma di praticare una piccola apertura laterale per inserire una candela piccola o una luce a batteria, così da garantire stabilità e sicurezza. Un errore estetico è spesso benvenuto: la zucca mostruosa può apparire irregolare, ma questo aggiunge al fascino “terrificante”.

Valori nutrizionali della zucca: cosa dice il dott. Mauro Minelli

L’immunologo clinico spiega che la polpa della zucca, sebbene emani un odore di “erba bagnata” cruda, subisce una vera metamorfosi quando è sottoposta al calore. Gli alcoli vegetali responsabili dell’aroma cetrioloso evaporano, lasciando spazio a note dolci di castagna e patata, grazie alla trasformazione dei carotenoidi e degli zuccheri naturali.

Benefici del calore su fibra e antiossidanti

Cuocere la zucca rende le fibre più digeribili, favorendo la salute intestinale, e aumenta la biodisponibilità del betacarotene, utile per la vista e per le difese immunitarie. Inoltre, la cottura rende gli antiossidanti più accessibili al nostro organismo.

Semini: un tesoro spesso dimenticato

I semi, una volta puliti dai filamenti, possono essere tostati in padella o al forno per pochi minuti. Il risultato è uno snack croccante ricco di grassi buoni, magnesio e zinco, elementi essenziali per il metabolismo energetico e per la risposta immunitaria. Minelli invita a non scartarli, ma a considerarli parte integrante della ricetta.

Cinque primi piatti autunnali con la zucca

Con la zucca pronta per la cottura, ecco cinque proposte che coniugano gusto, colore e salute. Tutti i piatti possono essere preparati sia per una cena familiare sia per un buffet di Halloween.

Pasta zucca e salsiccia

La dolcezza della zucca si sposa con la sapidità della salsiccia rosolata. Dopo aver soffritto aglio e rosmarino, la zucca tagliata a cubetti viene cotta fino a diventare una crema vellutata, poi amalgamata con la pasta al dente. Una spolverata di Parmigiano regala un gusto avvolgente.

Risotto zucca-gorgonzola

Il risotto parte dalla base di brodo vegetale; a metà cottura si aggiunge la purea di zucca, mentre il gorgonzola viene incorporato nella mantecatura, creando un contrasto cremoso e aromatico. Il rosmarino fresco al termine dona una nota erbacea brillante.

Gnocchi di zucca senza impasto

Un impasto rapido con zucca cotta, ricotta e Parmigiano, pressato attraverso una sac-à-poche per formare i gnocchi, che poi si tuffano in acqua bollente. Il condimento ideale è burro nocciola aromatizzato al rosmarino, che avvolge ogni gnocco di un profumo intenso.

Lasagne alla zucca

Strati di sfoglia alternati a dadini di zucca, besciamella, mozzarella e scamorza affumicata, il tutto completato da una spolverata di Grana Padano. In forno, la superficie diventa dorata e croccante, mentre l’interno rimane cremoso e avvolgente.

Vellutata di zucca e patate

Patate e zucca lesse vengono frullate con timo e una nozione di burro per ottenere una crema setosa. I crostini di pane all’aglio e timo, dorati in padella, aggiungono un contrasto croccante ad ogni cucchiaio.

La zucca di Halloween non è solo una decorazione effimera: è un ingrediente versatile capace di stupire per l’apparenza e di nutrire grazie a proprietà biochimiche uniche. Con i consigli di Andrea Lopopolo per un intaglio efficace e le indicazioni di Mauro Minelli per sfruttare al meglio polpa e semi, è possibile creare una serata spettrale che termina con piatti gustosi e salutari.