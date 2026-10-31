Una tavola di Halloween ricca di pizzette, muffin e biscotti, pronta a sorprendere bambini e adulti.

Quando ottobre si avvicina e le foglie cambiano colore, molte famiglie iniziano a pensare a una cena di Halloween che coinvolga i più piccoli. Oltre alle tradizionali zucche intagliate, è possibile creare un vero e proprio banchetto di snack spettrali, combinando Ricette dolci e salate in modo creativo. L’obiettivo è proporre piatti facili da preparare, che permettano anche ai bambini di partecipare attivamente, trasformando la cucina in un laboratorio di fantasmi gastronomici.

In questo articolo troviamo un mix di proposte raccolte da due delle figure più amate della cucina italiana: la food blogger Benedetta Rossi e il famoso chef britannico Jamie Oliver. Entrambi hanno ideato ricette che sfruttano ingredienti di stagione, come la zucca, la mela e il cioccolato, per realizzare piatti a tema che fanno impazzire i più piccoli. Scopriamo come ricreare la loro magia a casa tua.

La cena a tema di Benedetta Rossi: pizzette, risotto e cheesecake

Benedetta Rossi ha condiviso un menù completo per una serata di Halloween che va dal salato al dolce. Al centro della tavola troviamo le pizzette mostro, realizzate con impasto tradizionale e decorazioni a forma di occhi e denti, perfette per gli amanti delle mini porzioni. Accanto, un risotto di zucca vellutato, arricchito da una spolverata di parmigiano e una nota di noce moscata, dona colore arancione e sapore delicato.

Roll di tacchino e crostata cheesecake alla zucca

Il secondo piatto prevede dei roll di tacchino farciti con verdure e formaggi, cotti al forno fino a doratura. Una crostata cheesecake alla zucca combina la cremosità del formaggio con il gusto autunnale della zucca, mentre sopra si posano fettine di mela caramellata per un tocco di croccantezza. Il tutto può essere accompagnato da biscottini di Halloween a forma di pipistrello o teschio, realizzati con una semplice pasta frolla.

Dolci facili a base di zucca: muffin, tartufi e brownies

Le ricette a base di zucca sono l’arma segreta per ottenere dessert dal colore brillante e dal sapore delicato. I muffin alla zucca con ragnatela di cioccolato si preparano in un’unica ciotola: basta cuocere la zucca, frullarla e mescolarla con uova, zucchero, burro fuso, farina, lievito e un pizzico di cannella. Una volta raffreddati, si ricoprono con cioccolato bianco fuso e si disegnano le ragnatele con cioccolato fondente, usando uno stecchino.

Tartufi di zucca a forma di zucchetta e brownies mummia

I tartufi di zucca non richiedono cottura al forno: la zucca cotta e ben asciugata si amalgama a biscotti secchi sbriciolati, zucchero a velo e cannella, formando un impasto modellabile. Si modellano palline, si incidono piccoli spicchi con uno stecchino e si infilza un bastoncino di cioccolato per simulare il picciolo. I brownies alla zucca, invece, mantengono la classica consistenza umida grazie all’aggiunta di purea di zucca, e vengono decorati con cioccolato bianco a “bende” per simulare le mummie.

Biscotti di Halloween con pasta frolla: forme spettrali e decorazioni creative

Per chi cerca un dolce croccante e versatile, la pasta frolla è la base ideale. Mescolando uova, zucchero, burro fuso, estratto di vaniglia e farina, si ottiene un impasto morbido che, dopo 30 minuti di riposo in frigo, può essere steso e ritagliato con formine a forma di zucca, fantasma, pipistrello o bara. Una volta cotti a 180 °C per circa 12 minuti, i biscotti si lasciano raffreddare e si decorano con glassa bianca (zucchero a velo e albume) per gli occhi, e gocce di cioccolato fondente o colorato per i dettagli.

L’intera esperienza diventa un’attività ludica: i bambini possono impastare, tagliare, decorare e persino distribuire i dolcetti ai propri amici. Con pochi ingredienti di base e una buona dose di fantasia, è possibile trasformare la festa di Halloween in un momento di creatività culinaria che resta impresso nella memoria di grandi e piccoli.