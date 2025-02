Un’azienda agricola a conduzione familiare

La Braceria F.lli Mei si distingue per la sua dedizione alla qualità e alla tradizione. Situata a Piane di Chienti, Civitanova Marche, questa braceria è il risultato di un’attenta selezione delle materie prime, provenienti esclusivamente dall’allevamento di famiglia. La carne di razza marchigiana, considerata un vero e proprio fiore all’occhiello dell’azienda, viene trattata con rispetto e passione, garantendo un’esperienza gastronomica unica.

Cotture sulla brace e piatti ricercati

Presso la Braceria F.lli Mei, ogni piatto è il risultato di una cottura sulla brace a vista, che esalta i sapori autentici della carne. Gli chef combinano tradizione e innovazione, creando piatti che sorprendono e deliziano. Tra le proposte più originali troviamo il carciofo con salsa di aglio nero, cerfoglio al gin e liquirizia, e la crostatina con fagiano, fegato e salsa alle erbe amare. Non mancano nemmeno i cappellacci ripieni di stracotto e mirtilli, un perfetto equilibrio tra dolce e salato che lascia senza parole.

Un menu domenicale dedicato alla tradizione

Ogni domenica, la braceria torna alle origini con un menu d’asporto dedicato, che celebra i piatti tradizionali marchigiani. Questo è un modo per mantenere vive le ricette di una volta, offrendo ai clienti un assaggio della vera cucina locale. I dolci, preparati con cura e attenzione, sono un’altra chicca da non perdere. Ogni dessert è una vera opera d’arte, sia per il gusto che per la presentazione.

Un’esperienza gastronomica accessibile

Il costo medio per un pasto alla Braceria F.lli Mei varia tra i 40 e i 50 euro, un prezzo che riflette la qualità degli ingredienti e la cura nella preparazione dei piatti. Questo rende l’esperienza gastronomica accessibile a tutti, permettendo di gustare piatti unici senza svuotare il portafoglio.

Contatti e informazioni utili

Per chi desidera vivere un’esperienza culinaria indimenticabile, la Braceria F.lli Mei è facilmente raggiungibile. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0733897858. Non perdere l’occasione di assaporare la vera carne marchigiana in un ambiente accogliente e familiare.