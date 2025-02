La passione per la carne marchigiana

Alla Braceria F.lli Mei, ogni piatto è il risultato di un amore profondo per la materia prima. Situata a Piane di Chienti, Civitanova Marche, questa braceria si distingue per l’uso esclusivo di carne proveniente dall’allevamento di famiglia. La razza marchigiana, considerata un vero e proprio fiore all’occhiello dell’azienda agricola, viene cotta sulla brace a vista, permettendo ai clienti di assistere a un’esperienza culinaria unica. La preparazione della carne è un’arte che viene eseguita con cura e attenzione, garantendo un sapore inconfondibile e una qualità superiore.

Un menù che sorprende

La carta della braceria è un viaggio attraverso sapori e ingredienti che vanno oltre la cucina tradizionale. Tra le proposte più sorprendenti troviamo il carciofo con salsa di aglio nero, cerfoglio al gin e liquirizia, un piatto che unisce la freschezza degli ingredienti a un tocco di originalità. Non meno interessante è la crostatina con fagiano, fegato e salsa alle erbe amare, che dimostra come la braceria sappia reinterpretare i classici con creatività. Inoltre, il cappellaccio ripieno di stracotto e mirtilli è un esempio perfetto di come la tradizione possa fondersi con l’innovazione, creando piatti che raccontano una storia.

Un ritorno alla tradizione la domenica

Ogni domenica, la braceria F.lli Mei propone un menù d’asporto dedicato, che riporta i clienti alle radici della cucina marchigiana. Questo menù è pensato per chi desidera gustare i piatti tradizionali comodamente a casa, senza rinunciare alla qualità e al sapore autentico. I dolci, veri protagonisti della proposta gastronomica, sono una chicca sia per il gusto che per la forma, offrendo un finale perfetto a un pasto indimenticabile.

Un’esperienza culinaria accessibile

Il costo medio per un pasto alla braceria F.lli Mei si aggira tra i 40 e i 50 euro, un prezzo che riflette la qualità degli ingredienti e l’attenzione al servizio. La braceria non è solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, dalla vista all’olfatto, fino al gusto. Ogni piatto è un’opera d’arte, pensata per deliziare e sorprendere.