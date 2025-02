Polpette di cavolfiore al forno: ricetta leggera e gustosa

Ingredienti per polpette di cavolfiore

Le polpette di cavolfiore rappresentano un’ottima soluzione per chi desidera un secondo piatto sano e gustoso. Gli ingredienti principali per prepararle sono:

1 cavolfiore medio

2 uova

100 g di formaggio grattugiato

1 patata bollita

Prezzemolo fresco q.b.

Sale e pepe q.b.

Pane grattugiato q.b.

Farina q.b.

Olio extravergine di oliva

Preparazione delle polpette di cavolfiore

Iniziate la preparazione lavando accuratamente il cavolfiore e tagliandolo a cimette. Cuocetelo a vapore per circa 10-15 minuti, finché non risulta tenero. Una volta cotto, trasferitelo in una ciotola e schiacciatelo con una forchetta fino a ottenere una consistenza cremosa.

A questo punto, unite le uova, il formaggio grattugiato, la patata schiacciata e il prezzemolo tritato. Mescolate bene e aggiungete sale e pepe a piacere. Per rendere l’impasto più sodo e modellabile, incorporate il pane grattugiato e la farina, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo.

Cottura al forno e varianti

Formate delle palline con l’impasto e disponetele su una teglia foderata con carta da forno. Spennellatele con un filo d’olio extravergine di oliva e infornate a 180°C per 15-20 minuti, fino a quando non saranno dorate e croccanti. Se desiderate un’alternativa più sfiziosa, potete friggere le polpette in olio caldo, ottenendo una crosticina ancora più croccante.

Le polpette di cavolfiore possono essere personalizzate con ingredienti come acciughe e pecorino per una versione alla siciliana, oppure possono essere cotte in friggitrice ad aria per una preparazione ancora più leggera. Servitele calde, accompagnate da una salsa a piacere, per un piatto che conquisterà tutti.

Conservazione e suggerimenti

Queste polpette si conservano in frigorifero per un massimo di due giorni, all’interno di un contenitore ermetico. È consigliabile consumarle subito dopo la preparazione, specialmente se fritte, per mantenere la loro croccantezza. Evitate di congelarle, poiché la consistenza potrebbe deteriorarsi.

In conclusione, le polpette di cavolfiore sono un’ottima scelta per chi cerca un piatto vegetariano ricco di sapore e facile da preparare. Sperimentate con le varianti e trovate la vostra combinazione preferita!