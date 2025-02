Il pad thai: un piatto iconico della cucina thailandese

Il pad thai è senza dubbio uno dei piatti più rappresentativi della cucina thailandese, amato in tutto il mondo per il suo equilibrio di sapori. Questo piatto a base di noodles di riso è un perfetto esempio di come la cucina possa unire ingredienti semplici per creare un’esperienza gastronomica unica. La sua popolarità è tale che è diventato un simbolo della Thailandia, ma le sue origini risalgono agli anni ’30, quando il governo thailandese promosse il consumo di noodles per ridurre l’uso del riso.

Ingredienti fondamentali per un pad thai autentico

Per preparare un pad thai autentico, è essenziale utilizzare ingredienti di qualità. I noodles di riso, noti come Sen Chan, sono fondamentali per la riuscita del piatto. Questi noodles, larghi tra i 3 e i 5 millimetri, assorbono perfettamente la salsa senza diventare troppo molli. La pasta di tamarindo, che deve essere di origine thailandese, è un altro ingrediente chiave: conferisce al piatto il suo caratteristico sapore agrodolce. Lo zucchero di palma, con il suo gusto caramellato, e la salsa di pesce, che aggiunge profondità e sapidità, completano il profilo aromatico del pad thai.

Preparazione passo passo del pad thai

La preparazione del pad thai inizia con l’ammollo dei noodles di riso in acqua calda per circa 30 minuti. Nel frattempo, in una padella o wok, si scalda l’olio e si aggiungono aglio e cipollotto tritati, insieme a proteine a scelta come pollo, gamberi o tofu. Una volta che gli ingredienti sono ben rosolati, si spostano ai lati della padella per fare spazio alle uova, che vengono strapazzate. Successivamente, si uniscono i noodles scolati e si condiscono con la salsa a base di pasta di tamarindo, zucchero di palma e salsa di pesce. Infine, si aggiungono germogli di soia e arachidi tritate, servendo il piatto con lime e peperoncino a parte per un tocco di freschezza.

Varianti e suggerimenti per un pad thai perfetto

Esistono molte varianti del pad thai, che possono includere ingredienti come daikon in barattolo o gamberetti essiccati, anche se questi possono essere difficili da reperire in Italia. Per un’opzione vegetariana, basta sostituire le proteine con tofu. Se non si trovano i noodles thailandesi, si possono utilizzare noodles di riso vietnamiti o cinesi, anche se il sapore finale potrebbe variare. Un trucco per un piatto ancora più gustoso è aggiungere erba cipollina cinese fresca a fine cottura, per un tocco aromatico in più.