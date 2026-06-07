Frutta, verdura e pesce di giugno: la guida completa per mangiare di stagione

Scopri i prodotti di stagione più gustosi e nutrienti da gustare nel mese di giugno. Frutta, verdura e pesce per una dieta sana ed equilibrata.

Con l’arrivo di giugno, l’estate è ormai alle porte e la voglia di frutta e verdura fresche e zuccherine aumenta. Ma quali sono i prodotti di stagione più gustosi e nutrienti da gustare in questo mese? Ecco una guida completa per non sbagliare gli acquisti e scoprire i sapori tipici di giugno.

Iniziamo con la verduraprotagonista indiscussa della tavola estiva. Gli asparagiad esempio, sono perfetti per essere cucinati insieme alle uova, mentre la barba di frate o agretti, con il suo gusto acidulo, può essere mangiata da sola o abbinata a secondi di carne. Il basilicoridotto in crema o in foglie a crudo, dona una freschezza incredibile ai piatti e può essere utilizzato per preparare un buon pesto.

La frutta di giugno: dolcezza e benessere

Passiamo ora alla fruttaricca di vitamine e proprietà benefiche. Le albicocchericche di betacarotene e licopene, sono utili per la pelle e contro il colesterolo, mentre l’anguriazuccherina e leggera, aiuta a prevenire le malattie cardiache. Le ciliegieantidolorifiche e antinfiammatorie naturali, contengono anche vitamina A e C. Non dimentichiamo i fichidolci e ricchi di vitamine, e le more e lamponifrutti dal sapore intenso e ricchi di antiossidanti.

Il pesce di giugno: sapori mediterranei

Infine, non possiamo dimenticare il pesceprotagonista indiscusso della cucina estiva. Le alicipesce azzurro povero ma molto saporito, sono ottime fritte o marinate, mentre il denticedi forma simile all’orata, è buono alla brace, al cartoccio o all’acqua pazza. Il pesce spadadalla sagoma inconfondibile, è ottimo alla griglia o al forno, mentre la riccioladalla caratteristica colorazione argentea azzurra, è ottima al vapore o al forno. Non dimentichiamo gli scampiun crostaceo dalle carni pregiate, ottimi bolliti, alla griglia o fritti.

Ora che hai scoperto i prodotti di stagione più gustosi e nutrienti da gustare nel mese di giugno, sei pronto a fare la spesa e a gustare i sapori tipici dell’estate. Buon appetito!