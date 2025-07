Scopri il nuovo food pairing tra cucina e mixology a Venezia

Immagina di trovarti a Venezia, circondato da un’atmosfera magica, mentre gusti un piatto che racconta storie secolari. Non crederai mai a quello che è successo: la cucina di Alessandro Borghese non è solo un’esperienza culinaria, ma un vero e proprio viaggio tra tradizione e innovazione. Il suo piatto forte? Pesci e crostacei in saor, accompagnati da un cocktail che è una vera esplosione di sapori. Preparati a scoprire una combinazione che non solo delizierà il tuo palato, ma ti porterà anche in un viaggio tra storia e innovazione!

Il fascino della tradizione: pesci e crostacei in saor

Il piatto di pesci e crostacei in saor è un capolavoro della cucina veneta, che affonda le radici nel XV secolo. Questo piatto, tipico delle celebrazioni e delle occasioni speciali, unisce il sapore dei frutti di mare con una marinatura agrodolce che esalta ogni boccone. La ricetta di Borghese prevede l’uso di ingredienti freschi e locali: gamberi, cozze e branzino si uniscono per creare un’armonia perfetta di sapori. Ma la vera sorpresa è il latte di pinoli, che dona una cremosità inaspettata e un profumo avvolgente. Ti sei mai chiesto come un semplice piatto possa racchiudere tanta storia?

La preparazione è un rituale che richiede pazienza e dedizione. Innanzitutto, l’uva acidulata viene lasciata riposare in aceto e sale per una settimana, per poi essere frullata e unita a una salsa di cipolla cotta lentamente. Questi passaggi non solo arricchiscono il piatto, ma raccontano la storia di Venezia, una città che ha sempre saputo mescolare tradizione e innovazione. Non è incredibile come un piatto possa raccontare una storia così ricca?

Un cocktail che racconta storie: il messicano a Palermo

Ma l’esperienza non finisce qui! Il cocktail “Un messicano a Palermo” è l’abbinamento perfetto per il piatto di pesci e crostacei. Con tequila, lime, sciroppo d’agave e un tocco di vino marsalato, questo drink sorprende per la sua freschezza e il suo equilibrio. È un esempio di come la mixology possa elevare una semplice cena a un’esperienza indimenticabile. Sei pronto a scoprire il segreto di un cocktail che può trasformare la tua serata?

Il cocktail viene realizzato seguendo alcuni passaggi chiave: prima si shakera la tequila con lime e sciroppo, poi si aggiunge il marsala per un finale che ti lascerà senza parole. Questo drink è la dimostrazione che anche un buon cocktail può raccontare una storia, proprio come i piatti che accompagna. E non dimenticare la presentazione: servito in un calice con ghiaccio, è un vero e proprio invito a brindare alla bellezza della vita. Ti immagini già a sorseggiarlo mentre ammiri la vista di Venezia?

La magia di Venezia e il suo giardino segreto

Ma cosa rende questa esperienza ancora più unica? La location! L’AB – Il lusso della semplicità si trova all’interno di Ca’ Vendramin Calergi, un palazzo storico affacciato su uno dei giardini privati più grandi della laguna veneta. Qui, Richard Wagner scrisse parte del suo “Tristano e Isotta”, e oggi il giardino continua a essere un luogo di ispirazione per artisti e chef. Mentre assapori il tuo piatto e cocktail, puoi quasi sentire le note della musica classica fluttuare nell’aria, creando un’atmosfera indimenticabile. Non è affascinante come la storia possa permeare ogni angolo di questo luogo?

In questo contesto così ricco di storia, Alessandro Borghese riesce a fondere la sua anima rock con la pacatezza della laguna, offrendo una cucina che onora il territorio e i suoi prodotti. Ogni piatto è una celebrazione della cultura veneta, e ogni sorso del cocktail è un viaggio sensoriale attraverso la tradizione e l’innovazione. Se sei a Venezia, non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica. La cucina di Borghese ti aspetta per sorprenderti e deliziarti, ma attenzione: una volta assaggiato, non potrai più farne a meno!