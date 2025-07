Ricetta fresca di spaghettoni con pomodorini e gamberi

Immagina di gustare un piatto di spaghettoni freschi, avvolti in un sugo di pomodorini confit, zenzero piccante e una deliziosa tartare di gamberi. Non crederai mai a quanto possa essere sorprendente un primo piatto estivo come questo! Se stai cercando qualcosa di innovativo per sorprendere i tuoi ospiti e rinfrescare il palato, sei nel posto giusto! Questa ricetta, arricchita dai consigli dello chef Gennaro Esposito, è una vera e propria esplosione di sapori e colori, perfetta per le calde giornate estive. Sei pronto a scoprire come realizzarla?

Ingredienti e preparazione

La preparazione di questo piatto richiede un po’ di pazienza, ma il risultato finale vale ogni secondo. Ecco cosa ti serve:

400 g di spaghettoni

280 g di pomodorini

8 gamberi freschi

1 pezzo di zenzero fresco

3 spicchi di aglio

5 cucchiai di salsa di soia

Scorza di limone e lime

Erbe aromatiche come salvia e maggiorana

Olio extravergine d’oliva

Sale e zucchero

Iniziamo con i pomodorini: dopo averli lavati e tagliati a metà, disponili su una teglia foderata con carta da forno. Condiscili con sale, olio, zucchero, scorze di limone e lime, e le erbe aromatiche. Infornali a 180°C per circa 1 ora, con il forno leggermente aperto, per permettere ai pomodorini di caramellarsi. Ti immagini il profumo che si sprigiona in cucina?

Nel frattempo, prepariamo la tartare di gamberi. Sguscia i gamberi, schiaccia le teste e filtra il succo che otterrai. Tritati i corpi e condiscili con un filo d’olio e un pizzico di sale. È importante conservare la tartare in frigorifero fino al momento di servire, per mantenerne freschezza e sapore.

La magia dello zenzero e dell’aglio

Ora passiamo a uno degli aspetti più interessanti della ricetta: la salsa! Sbuccia e trita finemente lo zenzero e gli spicchi d’aglio. Unisci 4 cucchiaini di zenzero e 1 di aglio a 5 cucchiai di salsa di soia in una ciotola. Questo mix darà una nota esotica al tuo piatto, rendendolo unico e irresistibile. Hai mai provato zenzero e aglio insieme? La risposta ti sorprenderà!

Una volta che i pomodorini sono pronti, tritali grossolanamente e uniscili al composto di zenzero e salsa di soia. Ora, cuoci gli spaghettoni in acqua salata, scolali un minuto prima del termine della cottura e uniscili alla salsa, dove continueranno a cuocere, assorbendo tutti i sapori. Questo è il segreto per un piatto che lascerà tutti a bocca aperta.

Il tocco finale

Per completare il piatto, aggiungi il succo dei crostacei, un po’ di succo e scorza di lime, e qualche goccia di colatura di alici. Servi gli spaghettoni con la tartare di gamberi sopra e guarnisci con foglie di coriandolo fresco. Questo piatto non solo è un piacere per il palato, ma anche per gli occhi! Non è incredibile come si possa trasformare un semplice piatto di pasta in un’opera d’arte culinaria?

Che aspetti? Prova questa ricetta e stupisci i tuoi amici con un piatto che parla di estate e freschezza. E non dimenticare di condividere le tue impressioni! La numero 4 ti sconvolgerà, ne sono sicura! ✨