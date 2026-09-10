Lo chef Max Mariola racconta il suo nuovo inizio in Indonesia

Dopo anni di successo a Milano, Max Mariola ha scelto di cambiare radicalmente vita trasferendosi a Bali con la sua famiglia. Scopri la sua nuova avventura e i progetti futuri.

Max Mariola, lo chef diventato famoso tra televisione, social e ristorazione, ha compiuto un passo decisivo a 57 anni: ha lasciato Milano per trasferirsi a Bali con la sua famiglia. Una scelta che segna un cambiamento radicale nella sua vita, dopo anni di successo ma anche di stress e pressioni continue.

Il suo racconto è un viaggio tra due mondi: da una parte la frenesia di Milano, dall’altra la tranquillità di Bali. Una decisione che nasce dal desiderio di ritrovare un equilibrio perso tra lavoro e vita privata, e che sembra destinata a diventare definitiva.

Dalla frenesia di Milano alla tranquillità di Bali

Max Mariola ha ammesso di aver rischiato di perdere la sua famiglia a causa del suo impegno professionale. “Ero diventato un mostro e pensavo solo a produrre”, ha confessato, parlando dei due anni trascorsi a Milano. La città, con il suo ritmo frenetico e la continua ricerca di nuovi risultati, aveva finito per occupare troppo spazio nella sua vita, mettendo in difficoltà anche i rapporti familiari.

In contrasto con l’immagine di una Milano frenetica, Mariola descrive Bali come un luogo dove il ritmo della vita è più lento e meno legato agli status symbol. Un confronto che, inevitabilmente, è anche una riflessione sul modello di vita seguito fino a quel momento. “Un’Italia di 70 anni fa”, così Mariola descrive il fascino di una vita più semplice, un bisogno personale che lo ha spinto a cercare un nuovo equilibrio.

Un nuovo inizio con progetti concreti

Il trasferimento a Bali non è solo una pausa, ma un nuovo inizio. Mariola ha ceduto gran parte dei suoi ristoranti in Italia, mantenendo solo quello di via San Marco a Milano, e ha risposto alle critiche ricevute sui social sottolineando la differenza tra cedere un’attività e chiuderla. “Mi hanno detto che sono un fallito, che ora ostento, ma i ristoranti li ho ceduti, non chiusi”, ha spiegato, sottolineando di aver cercato di garantire continuità lavorativa ai dipendenti.

In Indonesia, Mariola non sembra intenzionato a limitarsi a una vita lontana dai riflettori. Con un amico ha preso un terreno sul quale prevede di realizzare abitazioni immerse nel verde e, successivamente, una biofarm tropicale dedicata alla produzione locale di frutta e verdura. “Ho 57 anni, sono più che sufficienti per fare questo passo. Voglio finire la mia vita qui”, ha dichiarato, sottolineando l’intenzione di rendere questo trasferimento definitivo.

La nuova vita di Max Mariola a Bali

La nuova vita di Max Mariola a Bali è iniziata con il figlio di otto anni che ha già iniziato a frequentare la scuola locale. Una scelta che riflette il desiderio di integrare la famiglia nella nuova quotidianità. Mariola racconta di essere rimasto colpito da persone che, nella sua esperienza, sembrano vivere con meno pressione e con minore attenzione a ciò che in Occidente viene spesso associato al successo: l’orologio, la borsa firmata, la palestra esclusiva.

Il punto centrale della sua scelta sembra essere proprio questo: dopo gli anni milanesi, Mariola sostiene di essersi accorto di quanto la corsa professionale stesse incidendo sulla sua vita privata. Bali è diventata così il luogo nel quale provare a costruire un equilibrio diverso. Un equilibrio che passa anche attraverso nuovi investimenti e progetti imprenditoriali, ma con un ritmo e una filosofia di vita diversi.