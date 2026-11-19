Come si confezionano i peperoni freschi in vaschetta? Metodi, materiali, atmosfera modificata e regole di igiene per mantenere il prodotto fresco più a lungo.

Il confezionamento dei peperoni freschi in vaschetta segue una logica semplice: si dosa il prodotto in un contenitore, lo si chiude con un film plastico termosaldato e si ottiene una protezione ermetica e duratura. I peperoni rientrano tra i prodotti ortofrutticoli freschi che non richiedono il sottovuoto, quindi si confezionano in vaschetta o in busta a cuscino senza togliere l’aria in modo spinto.

Il confezionamento di frutta e verdura è regolato da norme pensate per garantire sicurezza e igiene al consumatore. Per questo contano i materiali, la pulizia dell’ambiente di lavoro e la tecnologia usata per la chiusura. Chi lavora in casa o in piccola scala può ispirarsi agli stessi principi che guidano la produzione professionale.

Vaschetta termosaldata: i passaggi del metodo

Il metodo in vaschetta prevede due fasi. Prima si dosa il prodotto nel contenitore, che può avere dimensioni e forme diverse a seconda della quantità. Poi si applica un film plastico che viene saldato a caldo sul bordo, creando una chiusura ermetica. Nelle linee industriali il dosaggio è affidato a una bilancia multitesta, adatta a verdure fresche e a prodotti dosabili a peso.

Una variante è la busta a cuscino con sistema flow pack: un film avvolge completamente il prodotto e lo sigilla. Si presta bene a peperoni interi o a pezzi e permette di personalizzare la grafica dell’imballaggio. Esistono formati con saldatura laterale, soffietto, chiusura Zip o apertura Easy Open.

Atmosfera modificata per prolungare la freschezza

Molti processi usano l’atmosfera modificata: all’interno della confezione si introducono gas specifici per rallentare il deterioramento. È una tecnica pensata per i prodotti freschi pronti al consumo, detti di quarta gamma, cioè frutta e verdura lavate, asciugate, tagliate e confezionate in vaschette o sacchetti, pronte da portare in tavola.

Nell’atmosfera modificata si usano di norma azoto, anidride carbonica e ossigeno, da soli o in miscele. L’azoto sostituisce l’ossigeno e riduce le ossidazioni, mentre l’anidride carbonica frena la crescita di batteri e muffe. La miscela viene scelta in base alla sensibilità dell’alimento e alla durata di conservazione desiderata, e il film deve avere buone proprietà barriera.

Igiene e materiali: cosa richiedono le norme

La sicurezza alimentare nel settore ortofrutticolo si basa su norme italiane ed europee, tra cui il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni ai consumatori. Per rispettarle si impiegano vaschette termosaldate, film termoretraibili, flow pack e atmosfere controllate o modificate, che mantengono aspetto e caratteristiche organolettiche e proteggono da contaminazioni esterne.

Le attrezzature devono essere in materiali idonei al contatto alimentare, facili da sanificare e studiate per evitare ristagni di residui o liquidi. L’acciaio inox è la scelta comune, insieme a strutture semplici da smontare e pulire. Optional come perforatori ed etichettatrici integrate rendono il lavoro più efficiente.

Le macchine per peperoni, dal piccolo produttore alla linea

Chrimax produce confezionatrici per vaschette e flow pack. Per le vaschette propone GIOSTRA, che riempie e confeziona vaschette, cassette e vaschettoni di varie forme, con telaio, pannelli e quadro elettrico in acciaio inox.

Per la busta, MAX 40 è pensata per aziende agricole e ortofrutticole medio-piccole: ha tre assi servocontrollati, PLC con controllo delle temperature, touch screen multilingue e memorizzazione dei formati, e viene mostrata proprio mentre confeziona peperoni. Per volumi maggiori c’è PABLO, flow pack orizzontale che può avere l’atmosfera modificata, con saldatura a bassa temperatura e meno aria nella confezione. JERA TT è progettata per l’atmosfera modificata e per film ad alto spessore, mentre OTHALA RT, versione Top-Seal, è indicata per prodotti difficili da trasportare perché entrano nella macchina già appoggiati sul film.

Le macchine sono costruite in Italia con materiali certificati. Prima dell’acquisto si può richiedere un test gratuito: il prodotto viene confezionato davanti al cliente, anche con il suo film.