Un'analisi rivela che la stragrande maggioranza di primi piatti e zuppe confezionate supera i limiti OMS di sodio, con differenze tra surgelati e altre tipologie.

Le soluzioni “pronte da mangiare” sono ormai parte della spesa settimanale di molte famiglie. Pasta già condita, risotti da scaldare, zuppe in vaschetta: bastano pochi minuti al microonde e il pasto è servito. Tuttavia, la praticità può nascondere un eccesso di sodio che, a lungo termine, incide sulla salute cardiovascolare e renale.

Dati dello studio su 737 prodotti confezionati

Un progetto di ricerca promosso dal Gruppo Giovani della Società Italiana di Nutrizione Umana ha esaminato le etichette di 440 primi piatti pronti e 297 zuppe commercializzate in Italia. I prodotti includevano versioni refrigerate, surgelate, in scatola e disidratate. Il confronto è stato effettuato con il benchmark dell’OMS, fissato a 230 mg di sodio per 100 g di prodotto. I risultati mostrano che il 91 % dei primi piatti e il 73 % delle zuppe superavano tale limite.

Distribuzione per tipo di conservazione

Tra le zuppe, quelle surgelate hanno registrato il valore mediano più basso: 202 mg/100 g di sodio, contro 288 mg/100 g per le versioni refrigerate e in scatola. Solo il 40 % delle surgelate superava il riferimento OMS, rispetto al 76 % delle refrigerate e all’87 % di quelle in latta. Nei primi piatti, invece, non sono state riscontrate differenze significative: sia i prodotti surgelati che quelli refrigerati si aggiravano intorno a 340 mg/100 g.

Contributo di una porzione standard

Applicando i valori mediani a una dose ipotetica di 300 g, la zuppa surgelata fornirebbe circa 606 mg di sodio (1,52 g di sale), la versione refrigerata o in scatola circa 864 mg (2,16 g di sale), mentre un primo piatto pronto conterrebbe 1.020 mg di sodio (2,55 g di sale). Considerando che l’OMS consiglia meno di 5 g di sale al giorno per gli adulti, una singola porzione di questi prodotti può rappresentare più della metà del limite giornaliero.

Impatto sulla salute e consigli per i consumatori

Un’assunzione abituale di sodio superiore al necessario favorisce l’innalzamento della pressione arteriosa, spesso senza sintomi percepiti. Studi hanno evidenziato che una riduzione della dieta di sodio per una settimana può abbattere la pressione sistolica di circa 8 mmHg in soggetti tra i 50 e i 75 anni. L’eccesso di sale spinge i reni a trattenere più acqua, aumentando il volume sanguigno e, di conseguenza, il carico sul cuore e sui vasi. Nel lungo periodo, il rischio di ictus, infarto e danni renali cresce in modo significativo.

Come leggere correttamente le etichette

La voce da cercare è “sale” o “sodio”, solitamente indicata in grammi per 100 g di prodotto. Per stimare l’apporto reale, occorre moltiplicare quel valore per il peso della porzione effettivamente consumata. Ad esempio, se una confezione dichiara 0,8 g di sale per 100 g e il consumatore mangia 350 g, il totale sale sarà 2,8 g. Nei prodotti disidratati è fondamentale verificare se il valore si riferisce al prodotto in polvere o alla zuppa ricostituita secondo le istruzioni.

Strategie pratiche per ridurre il consumo di sale

Prima di aggiungere ulteriore sale, dado o condimenti salati, assaggia il piatto: spesso la ricetta è già sufficientemente saporita. In alternativa, scegli versioni low-salt o aggiungi erbe aromatiche, spezie e agrumi per arricchire il gusto senza aumentare il contenuto di sodio. Quando possibile, privilegia le zuppe surgelate rispetto a quelle in scatola, poiché la tecnologia di congelamento riduce la necessità di conservanti salini.

Prospettive per l’industria alimentare

I risultati indicano un ampio margine di miglioramento. L’allineamento delle ricette ai valori di riferimento OMS richiederebbe una riformulazione che riduca il sale senza compromettere la sicurezza microbiologica. L’adozione di erbe aromatiche, spezie e tecniche di conservazione a bassa temperatura rappresenta una via praticabile. Tali interventi non solo avrebbero benefici sulla salute dei consumatori, ma potrebbero anche rispondere a una crescente domanda di prodotti più salutari.