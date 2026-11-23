Milano e Roma finiscono in parità a tavola, ma Milano mostra una strada precisa: la tradizione osteriana che dialoga con la cucina stellata.

Milano e Roma si contendono da tempo il titolo di capitale gastronomica italiana. Un confronto per materie, con voti assegnati a ciascun capitolo, chiude il conto a 60 a 60, e il pareggio racconta due città che hanno costruito identità diverse. Per capire come Milano si esprime a tavola conviene partire dal piatto di osteria, dove la memoria cittadina si conserva, e arrivare alla cucina stellata, che quella memoria la rilegge.

Il confronto tra le due città

Roma prende il vantaggio nella tradizione, con la carbonara diventata terreno di confronto sull’ortodossia, e nello street food, con la pizza bianca, i supplì e i filetti di baccalà. Milano vince nella cucina internazionale, dove la scelta di regioni, stili e insegne è più ampia, e può contare su due locali giapponesi stellati. Nell’alta cucina Roma ha 22 ristoranti stellati contro i 19 di Milano, e nelle tre forchette della guida del Gambero Rosso (i locali con almeno 90 punti) prevale la capitale. Milano ha però una densità maggiore, se si considerano superficie e popolazione.

Nel giudizio finale la bilancia si ferma. La città che ha imposto la propria cucina come riferimento nazionale è Roma, mentre Milano offre la varietà più ricca. Il confronto suggerisce che la forza milanese non sta in un singolo piatto, ma nella capacità di far convivere piatti molto diversi nello stesso quartiere.

La cotoletta come documento della città

La cotoletta alla milanese è il piatto più discusso della cucina meneghina. Tra le due varianti, l’alta con l’osso, un carré di vitello cotto nel burro chiarificato con cuore rosato, e la orecchia d’elefante, battuta sottile e larghissima che si fa croccante fino all’ultimo morso, ogni locale sceglie la propria interpretazione.

Al Ratanà, nel parco della Biblioteca degli Alberi, lo chef Cesare Battisti propone una cotoletta alta con carré di vitello piemontese, cotta nel burro con profumo di salvia rosolata. La Trattoria del Nuovo Macello, attiva dal 1928, porta avanti una cotoletta alta frollata, con panatura asciutta e dorata. La cucina della famiglia Traversone unisce la precisione tecnica di oggi alla tradizione di quartiere. Ad Al Garghet la protagonista è la orecchia d’elefante, accompagnata dalla versione alta tradizionale. La prenotazione telefonica è indispensabile.

Osteria e stella nello stesso piatto

Il Ratanà mostra come il dialogo tra osteria e stella possa avvenire in un unico menu. Battisti ha costruito attorno al locale principale una piccola famiglia di indirizzi, tra cui il pastificio in Isola. Nel menu, un risotto alla vecchia Milano con gremolata e sugo d’arrosto convive con un risotto al lodigiano con ragù di lumache. La trota di montagna piastrata, servita con pomodorini all’amatriciana e pepe tostato, porta la cucina di osteria su un registro più tecnico.

Il Ratanà si trova in Via Gaetano de Castillia 28, a Porta Nuova, a pochi passi dalla fermata M2/M5 Garibaldi FS. Chi vuole confrontare la cotoletta alta della tradizione con la cucina contemporanea può partire da qui, poi spostarsi verso le trattorie storiche della città.