Scopri come ottenere le classiche sfoglie dorate del msemen marocchino con una ricetta semplice e genuina.

Il msemen marocchino è un pane sfogliato tipico della cucina del Maghreb, spesso consumato a colazione o come snack accompagnato da miele o marmellata. La sua consistenza è una combinazione inaspettata di croccantezza esterna e morbidezza interna, dovuta a una lavorazione che prevede più piegature e un riposo attento dell’impasto. Sebbene la preparazione richieda un po’ di pazienza, gli ingredienti sono davvero minimi: farina di semola rimacinata, farina 00, sale, lievito di birra fresco, acqua, olio d’oliva e un po’ di burro fuso per la finitura.

Questa guida dettagliata ti accompagnerà attraverso ogni fase, dalla miscelazione delle farine alla cottura finale in padella, fornendoti consigli pratici per ottenere risultati professionali anche in cucina domestica. Non serve alcun attrezzo speciale, basta una ciotola capiente, un mattarello, una padella antiaderente e la passione per la cucina tradizionale.

Ingredienti per il msemen tradizionale

Per cinque porzioni di msemen marocchino avrai bisogno di:

200 g di semola rimacinata (per la sfoglia), 200 g di farina 00, ½ cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di lievito di birra fresco sbriciolato, 150 ml di acqua tiepida e 2-3 cucchiai di olio d’oliva per inumidire l’impasto e ungere la padella. Tenere da parte anche 30 g di burro fuso da spennellare tra le piegature. Tutti gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente per favorire una migliore amalgama.

Procedimento passo passo

1. Impasto: in una ciotola capiente, setaccia le due farine e aggiungi il sale e il lievito. Versa lentamente l’acqua tiepida mescolando con una mano fino a formare un impasto liscio e omogeneo. Trasferisci il panetto su una superficie infarinata e lavoralo per circa 8-10 minuti, finché non sarà elastico e privo di grumi.

2. Prima fase di riposo: ungere leggermente il panetto con un filo d’olio, coprire con un canovaccio pulito e far riposare per almeno 10 minuti. Questo intervallo permette al glutine di rilassarsi, facilitando la successiva stesura.

3. Formatura delle palline: divide l’impasto in cinque parti uguali, forma delle palline lisce e coprile nuovamente per altri 10 minuti. Il tempo di riposo ulteriore dovrebbe rendere le palline più morbide e meno inclini a strapparsi durante la stesura.

Stesura e piegatura

Prendi una pallina alla volta e, usando il mattarello, stendila il più sottilmente possibile, quasi trasparente. Spennella la superficie con burro fuso e spargi una leggera spolverata di semola; questo aiuterà a creare la tipica struttura a strati. Piega tutti i bordi verso il centro, formando un quadrato compatto. Ripeti l’operazione con le restanti palline, mantenendo le forme coperte da un panno per non farle seccare.

Seconda stesura

Con delicatezza, stendi nuovamente ciascun quadrato, allargando la forma in una sfoglia ancora più ampia e sottile. L’obiettivo è ottenere una superficie vellutata che, una volta cotta, darà luogo a quelle caratteristiche creste dorate del msemen.

4. Cottura in padella: scalda una padella antiaderente su fuoco medio e ungila con un filo d’olio. Poni un disco di impasto e cuocilo per 10-15 secondi per lato, girandolo frequentemente per evitare bruciature. Quando la superficie sarà uniformemente dorata e croccante, rimuovi il msemen e ripeti l’operazione con gli altri dischi.

Consigli per una cottura perfetta

Per garantire una doratura ottimale, è fondamentale mantenere la temperatura della padella costante; troppo alta brucerà l’esterno prima che l’interno si cuocia, mentre una fiamma troppo bassa renderà il risultato gommoso. Inoltre, usa solo poco olio: un eccesso renderà le sfoglie unte e perderanno la loro croccantezza tipica. Se il burro sembra assorbito troppo rapidamente, puoi aggiungere una piccola quantità di olio per mantenere la superficie lucida.

Una volta pronti, i msemen si conservano bene avvolti in un panno pulito per qualche ora, ma per apprezzarne al meglio la texture è consigliabile servirli subito, accompagnati da miele, marmellata di arance o semplicemente con una spolverata di zucchero a velo. Buon appetito!