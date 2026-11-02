Impara a realizzare snack e dolci da brivido per Halloween, dal wurstel mummia alle ricette firmate Jamie Oliver, passando per le tradizioni irlandesi.

Halloween è ormai un appuntamento fisso nelle case italiane: costumi, luci arancioni, zucche intagliate e, naturalmente, una tavola ricca di sorprese. Le ricette halloween non devono limitarsi a dolci tradizionali, ma possono diventare vere opere d’arte spaventosa, capaci di far rabbrividire grandi e piccini. In questo articolo trovi idee semplici, ma d’effetto, per trasformare una semplice merenda in un incubo culinario che stupirà gli ospiti.

Wurstel mummia: snack salato a tema horror

Il primo passo per creare un antipasto da brivido è avvolgere dei wurstel nella pasta sfoglia, ottenendo le famose mummie. Stendi la sfoglia su un piano di lavoro, ritagliala in strisce di circa un centimetro di larghezza e avvolgile attorno ai wurstel lasciando scoperta la punta. Disponi le mummie su una teglia, spennella la superficie con un uovo sbattuto e cuoci a 180 °C per 40 minuti. Una volta dorate, lasciale raffreddare: il risultato è un snack croccante che ricorda le antiche tombe egizie.

Come ottenere gli occhi della mummia

Per dare vita alle mummie, usa delle Sottilette ritagliate a forma di occhi con una cannuccia; posizionale sulla parte scoperta. Completa il volto con una punta di maionese e un filo di ketchup o salsa al pomodoro per disegnare la bocca. L’uso di ingredienti familiari rende la ricetta accessibile a tutti, anche ai cuochi meno esperti.

Dolci mostruosi firmati Jamie Oliver e Benedetta Rossi

Se il salato ti soddisfa, il dolce ha comunque la sua parte di terrore. Jamie Oliver propone i BOO-nanas, banane ricoperte di cioccolato fondente e spolverate di zucchero rosso per simulare il sangue. Benedetta Rossi, invece, rende le pizzette spaventose avvolgendo la pasta in striscioline di formaggio che ricordano serpenti striscianti. Altri esempi includono i cracker a forma di pipistrello e la salsa al sangue preparata con pomodori, ketchup e un pizzico di paprika.

Olive ragno mille-gambe

Una delle idee più divertenti per i più piccoli è trasformare le olive in ragni a più zampe. Taglia le olive a metà, inserisci una piccola goccia di formaggio spalmabile al centro e aggiungi strisce di carota o sedano per simulare le zampe. Il risultato è un antipasto visivamente terrificante, ma dal gusto delicato, perfetto per un buffet di Halloween.

Tradizioni irlandesi per una tavola da brivido

Le radici di Halloween affondano nella tradizione irlandese, dove la Jack-o-lantern è il simbolo più riconoscibile. Tra i Dolci tipici c’è il barm brack, un pane dolce arricchito con spezie e frutta secca, all’interno del quale si nasconde una moneta; chi la trova avrà fortuna per l’anno successivo. Per un contorno più sostanzioso, il colcannon – uno sformato di patate, verza e cipolla – offre un sapore rustico e comfortante, ideale per bilanciare le proposte più dolci.

Con questi spunti, la tua festa di Halloween potrà passare dall’ordinario allo spaventosamente gustoso. Sperimenta, combina gli ingredienti e lascia che la tua creatività diventi la protagonista di una serata indimenticabile.