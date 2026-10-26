Un primo piatto morbido e profumato con ricotta, uova e zafferano, pronto in poco tempo e perfetto per chi ama la cucina semplice ma elegante.

La pasta mimosa cremosa è un primo piatto delicato e sorprendentemente semplice, in cui la ricotta incontra uova e zafferano per un condimento setoso dal colore dorato. La finitura con briciole di uovo sodo ricrea l’effetto mimosa, rendendo il piatto elegante senza complicazioni tecniche. È una proposta leggera ma appagante, ideale tanto per una cena speciale quanto per un pranzo dell’ultimo minuto.

Qui trovi una preparazione chiara e alla portata di tutti, con tempi rapidi e passaggi lineari. Ti guiderò nella scelta degli ingredienti, nella cottura perfetta della pasta e nella creazione della crema, spiegando come sciogliere lo zafferano nell’acqua di cottura per ottenere un sapore uniforme e un colore luminoso. In fondo, alcuni consigli per mantenere il piatto leggero senza rinunciare alla cremosità.

Ingredienti e scelte intelligenti per una crema setosa

Per 4 porzioni utilizza: 320 g di pasta (formato a scelta), 250 g di ricotta, 2 uova, Parmigiano Reggiano grattugiato q.b., Pecorino Romano grattugiato q.b., 2 bustine di zafferano, 1/2 cipolla, olio extravergine di oliva q.b., salvia in piccole foglie e, per la finitura, uova sode sbriciolate (q.b.). La combinazione di ricotta e uova garantisce la densità giusta senza panna, mentre i formaggi affinano sapidità e profumo.

Per la scelta del formato, opta per mezze maniche, fusilli o rigatoni: le scanalature trattengono meglio la crema di ricotta. Se desideri una consistenza più leggera, setaccia la ricotta o lavorala con una frusta. Lo zafferano va sciolto in acqua calda per sprigionare al massimo aroma e colore; la sua nota floreale si sposa con la ricotta in modo naturale, evitando sapori aggressivi. La salvia, usata con misura, aggiunge un tocco balsamico che rinfresca il boccone.

Procedimento passo passo: dalla padella al piatto

1) Metti sul fuoco una pentola capiente con abbondante acqua per la pasta. Nel frattempo, in una padella antiaderente scalda un filo di olio extravergine di oliva e fai appassire la cipolla tritata finché risulta dorata, senza bruciarla. 2) Schiaccia la ricotta con una forchetta e uniscila in padella a fuoco dolce; mescola per renderla omogenea. 3) Sbatti le 2 uova con un cucchiaio di Parmigiano e uno di Pecorino (regola tu la quantità: l’obiettivo è un sapore sapido ma equilibrato), quindi versa il composto nella ricotta, lavorando rapidamente per evitare che l’uovo coaguli.

4) Quando l’acqua bolle, sala e tuffa la pasta. Preleva un mestolo di acqua di cottura calda, scioglici le bustine di zafferano e incorpora il liquido dorato alla crema in padella: otterrai una salsa lucida e profumata. Lascia sobbollire dolcemente qualche istante per farla assestare, aggiungendo altra acqua se serve per mantenere la cremosità. 5) Scola la pasta due minuti prima del tempo indicato, al dente, e falla saltare nella salsa per legare amidi e condimento. Fuori dal fuoco, bilancia con una spolverata di formaggi grattugiati a piacere.

La decorazione mimosa: il tocco finale

Per ricreare l’iconico effetto, completa con uova sode sbriciolate al momento dell’impiattamento: le briciole, soprattutto di tuorlo, donano quell’aspetto a piccoli fiori gialli che richiama la mimosa. Aggiungi poche foglie di salvia spezzettate con le mani per profumare senza coprire il gusto della salsa. Una girata d’olio extravergine a crudo chiude il piatto e rende la superficie brillante.

Consigli leggeri, varianti e abbinamenti

Per mantenere la pasta mimosa cremosa leggera, punta su una ricotta vaccina ben scolata e dosa i formaggi con moderazione: lo zafferano regalerà complessità senza bisogno di eccessi. Se desideri un risultato ancora più setoso, emulsiona la crema con un mestolino di acqua di cottura e una frusta, lontano dal fuoco. In alternativa alla cipolla, prova uno scalogno dolce. Le foglie di salvia possono essere brevemente fritte in poco olio per un contrasto croccante, ma usale con parsimonia per non sovrastare il profumo dello zafferano.

Varianti: aggiungi piselli scottati per una nota vegetale primaverile, oppure sostituisci parte del Parmigiano con ricotta salata per un accento più mediterraneo. Con pasta lunga (linguine o tagliolini) la crema si stende in un velo uniforme; con formati corti rigati trattieni più salsa a ogni forchettata. Servi subito, in piatti tiepidi, così la crema di ricotta e uova resta morbida e avvolgente. In abbinamento, scegli un bianco profumato ma secco: la sua acidità pulirà il palato mantenendo leggerezza e equilibrio.