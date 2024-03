Descrizione

La pasta con cavolfiore e tonno è un primo piatto semplice, genuino e saporito, ideale da preparare e portare in tavola quando si ha poco tempo a disposizione. In soli 30 minuti potrete gustare un’ottimo piatto unico con verdure, ricco di gusto e completo di tutti i macronutrienti. Se cercate idee sfiziose per proporre il cavolfiore ai bambini, questo è un piatto da non perdere: provatelo anche senza capperi e olive, con l’aggiunta di un pizzico di zafferano o del parmigiano!