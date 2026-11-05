Polpette vegetariane, dorate al sesamo, un connubio di patate e borlotti che racconta la cucina veneta in versione moderna.

Le polpette di patate e fagioli borlotti rappresentano un ponte tra la cucina di una volta e le proposte contemporanee. Morbide al centro e avvolte da una crosta dorata di semi di sesamo, questi bocconcini vegetariani riescono a raccontare la storia dei campi veneti con un gusto sorprendente e universale.

Facili da preparare, possono essere cotte in forno statico oppure in friggitrice ad aria, eliminando la necessità di una frittura tradizionale. L’ampia versatilità le rende adatte a essere servite come antipasto, finger food per un aperitivo, secondo piatto vegetariano o anche come elemento centrale di un buffet estivo.

Origini contadine: patate e fagioli nella cucina veneta

Patate e fagioli borlotti sono due pilastri della cucina veneta, soprattutto nelle zone montane e collinari dove la conservabilità degli alimenti era fondamentale. Le patate di Rotzo e le patate del Montello sono famose per la loro consistenza compatta, perfetta per creare impasti omogenei. Parallelamente, il Fagiolo di Lamon IGP è rinomato per la sua polpa cremosa e il sapore delicato, qualità che lo rendono ideale per essere frullato insieme alle patate.

Nel passato, questi due ingredienti erano spesso combinati in piatti rustici come le cartufole e fasöi o il pendolon, ricette tipiche del Bellunese. Oggi, la moderna polpetta al sesamo riscrive quel legame, trasformando il semplice in un’esperienza gustativa raffinata senza perdere l’autenticità della tradizione.

Ingredienti, varianti e consigli per personalizzare le polpette

La base della ricetta prevede patate lesse, fagioli borlotti cotti, semi di sesamo e un pizzico di sale. Tuttavia, è possibile sostituire i borlotti con fagioli cannellini per ottenere un impasto più chiaro e dal sapore più delicato. Per chi ama gli aromi intensi, bastano aggiungere paprika affumicata, rosmarino tritato o prezzemolo fresco. Spezie come cumino, curcuma o peperoncino urfa biber possono arricchire ulteriormente il profilo gustativo.

Se si desidera una versione più ricca, è consigliabile inserire al centro di ogni polpetta un cubetto di provola o qualche pezzetto di speck a dadini; durante la cottura il formaggio diventa filante, mentre lo speck regala una nota affumicata. L’impasto può essere arricchito con un cucchiaio di pangrattato per aumentare la compattezza, soprattutto quando si utilizza un legume più morbido.

Preparazione passo passo: dalla cottura al risultato finale

1️⃣ Cuocere le patate in acqua salata finché non sono tenere, quindi scolarle e schiacciarle ancora calde.

2️⃣ Scolare i fagioli borlotti, sciacquarli e frullarli grossolanamente.

3️⃣ Unire patate e fagioli in una ciotola capiente, aggiungere sale, pepe e le spezie scelte, quindi lavorare il composto fino a ottenere una massa omogenea.

4️⃣ Formare delle palline di circa 40 g e passarle nei semi di sesamo per creare la crosta.

5️⃣ Disporre le polpette su una teglia rivestita con carta forno e cuocere in forno statico a 180 °C per 20 minuti, girandole a metà cottura, oppure in friggitrice ad aria a 190 °C per 15 minuti. Per chi preferisce la frittura tradizionale, basta immergerle in olio bollente finché la superficie non diventa dorata. Il risultato finale è una polpetta croccante fuori e vellutata dentro, pronta per essere gustata subito o accompagnata da una salsa leggera di yogurt e erbe.