Ricetta estiva: carpaccio di salmone con fagiolini e robiola

Con l’estate che si avvicina, hai mai pensato a quanto sia bello sorprendere i tuoi ospiti con un piatto fresco e leggero? Oggi voglio condividere con te una ricetta irresistibile: il carpaccio di salmone con fagiolini, robiola e olive taggiasche. È perfetto sia come antipasto che come secondo piatto, grazie a un mix di sapori e consistenze che lascerà tutti a bocca aperta. E la cosa migliore? Richiede solo pochi ingredienti. Sei pronto a scoprire come prepararlo?

Ingredienti freschi e preparazione

Iniziamo col dire che per un risultato straordinario, la scelta degli ingredienti è fondamentale. Ecco cosa ti servirà per realizzare il tuo carpaccio di salmone:

120-150 g di salmone norvegese affumicato

200 g di fagiolini

100 g di robiola

Olive taggiasche a piacere

Taralli pugliesi per la parte croccante

Olio extravergine di oliva e succo di limone per condire

Partiamo dai fagiolini: elimina le estremità e lessali in acqua bollente per circa 10-15 minuti. Ma ricorda, il trucco è fermare la cottura passandoli subito sotto l’acqua fredda! Questo passaggio è cruciale per preservare il colore e la croccantezza dei fagiolini. Mentre si raffreddano, puoi dedicarti al salmone e agli altri ingredienti. Non è un’idea geniale?

Assemblaggio del piatto

Adesso che i fagiolini sono pronti, è giunto il momento di assemblare il tuo carpaccio. Prendi un bel piatto fondo e disponi le fette di salmone in modo elegante. Cospargi con i fagiolini tagliati a pezzetti, che puoi aggiungere direttamente sopra il salmone per un effetto scenografico che lascerà tutti senza parole. Aggiungi delle cucchiaiate di robiola per un tocco cremoso e avvolgente. Ti immagini già il sapore?

E non dimenticare le olive taggiasche! Queste piccole delizie daranno un sapore unico e un contrasto perfetto al tuo piatto. Completa il tutto con un filo d’olio extravergine di oliva e qualche goccia di succo di limone per esaltare tutti i sapori. Infine, per quel tocco croccante che fa la differenza, sbriciola i taralli pugliesi sopra il carpaccio. Questo passaggio porterà il tuo piatto a un livello superiore e farà rimanere tutti a bocca aperta!

Varianti e suggerimenti

Se hai voglia di personalizzare ulteriormente la ricetta, ci sono tantissime varianti che puoi considerare. Ad esempio, puoi sostituire i fagiolini con delle taccole, oppure optare per formaggi diversi come la ricotta o il Philadelphia. E se non hai le olive taggiasche a disposizione? Nessun problema! Anche le olive verdi o nere andranno benissimo. I taralli, invece, possono essere sostituiti da crackers o crostini per una consistenza croccante che non ti deluderà mai. Non è fantastico avere così tante opzioni?

Questa ricetta non solo è semplice e veloce, ma è anche molto versatile. Puoi servirla come antipasto per un pranzo estivo con amici o come secondo piatto leggero per una cena informale. Con un pizzico di creatività, diventerà un must nel tuo ricettario estivo!

Non vedo l’ora di sapere come ti è venuto il tuo carpaccio di salmone! Non dimenticare di condividere le tue creazioni con noi! Torna per altre ricette fresche e deliziose. Buon appetito!