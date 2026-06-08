Cheesecake crumble con base di biscotti e crumble: ricetta semplice

Una guida pratica per preparare una cheesecake crumble: dalla base di biscotti Digestive alla crema al formaggio aromatizzata al limone, fino alla copertura di frutti di bosco e crumble croccante. Tutte le dosi essenziali e i tempi di cottura per un risultato bilanciato e facile da replicare.

La cheesecake crumble unisce la morbidezza della crema al formaggio alla croccantezza di una base di biscotti e di una copertura sbriciolata. Per realizzarla servono pochi ingredienti e qualche accortezza nei passaggi: la quantità di base, la consistenza della crema e il momento in cui aggiungere i frutti di bosco influenzano il risultato finale.

Con uno stampo a cerniera da 20-22 cm si ottiene una torta dalle porzioni generose e dall’equilibrio perfetto tra croccante e cremoso.

Prima di iniziare è utile organizzare gli ingredienti e gli strumenti: un robot per tritare i biscotti, una ciotola capiente per montare i formaggi e uno stampo che consenta di sformare facilmente la torta. In questa ricetta la base è fatta con 220 g di biscotti tipo Digestivementre la crema prevede l’aggiunta di 1 uovo e la scorza grattugiata di 1 limone per un tocco fresco. I tempi di cottura e riposo sono fondamentali: in forno ventilato la torta cuoce a 170°C per circa 50 minuti e deve raffreddare per almeno 2 ore prima di essere sformata e poi riposare ulteriormente in frigorifero.

Preparare la base e il crumble

Per la base, tritate finemente i biscotti Digestive e amalgamateli con burro fuso fino a ottenere un composto compatto: questa fase è decisiva perché la base deve mantenere la forma quando verrà sformata. Trasferite il composto nello stampo a cerniera da 20-22 cmpressando con le mani o il dorso di un cucchiaio lungo il fondo e i bordi per creare uno strato uniforme. Mettete la base in frigorifero mentre preparate il resto. Per il crumblemescolate farina, zucchero e burro fuso fino a ottenere briciole grossolane: l’obiettivo è creare una copertura che diventi dorata e croccante in superficie senza bruciare in forno.

Un suggerimento pratico: conservare la base in frigorifero almeno qualche minuto aiuta a stabilizzare il burro e riduce il rischio che la base si sfaldi durante la sformatura. Il crumble deve rimanere a pezzetti, non lavorate troppo la miscela per evitare che si compatti completamente. Questi due elementi, base e crumble, rappresentano il contrasto testurale che caratterizza la cheesecake crumble e permettono di ottenere un effetto gustativo interessante ad ogni boccone.

Crema al formaggio, assemblaggio e cottura

Per la crema al formaggio montate insieme mascarpone e Philadelphia con le fruste fino a ottenere una consistenza soffice e senza grumi. Aggiungete poi farina, 1 uovozucchero e la scorza grattugiata di 1 limoneamalgamando con cura per incorporare aria e rendere la crema leggera ma stabile. La farina aiuta a compattare la crema durante la cottura mantenendo la morbidezza interna; lavorate il composto il tempo necessario per che sia omogeneo ma non eccessivamente liquido.

Riprendete la base dal frigorifero e versate la crema al centro, livellando la superficie con una spatola. Distribuite uno strato di frutti di bosco a piacere sopra la crema, quindi sbriciolate il crumble in modo uniforme fino a coprire la frutta. Cuocete in forno ventilato preriscaldato a 170°C per circa 50 minutila parte superiore dovrà prendere colore senza scurirsi troppo. Una volta fuori dal forno lasciate raffreddare la torta per almeno 2 ore prima di sformare, poi fate riposare ancora in frigorifero per un ulteriore periodo di riposo che stabilizzi la consistenza.

Quando la torta ha raggiunto la giusta temperatura e compattezza sarà pronta per essere tagliata e servita: la combinazione di base croccante, crema al formaggio leggermente aromatizzata al limone e il crumble dorato offre un contrasto di consistenze e sapori molto apprezzato. La cheesecake crumble è pronta non vi resta che servirla.