Renato Perin, 60 anni, muore in un incidente in moto a Treviso

Nella notte tra sabato e domenica, Renato Perin, un motociclista di 60 anni residente a Vedelago, ha perso la vita in un incidente stradale ad Altivole, in provincia di Treviso.

Nella notte tra sabato e domenica, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Altivole, in provincia di Treviso. Renato Perin, un motociclista di 60 anni residente a Vedelago, ha perso la vita in un incidente avvenuto poco dopo le 2 lungo via Edificio, nella frazione di Caselle.

Perin stava percorrendo la strada in direzione sud, provenendo dal centro della frazione, in sella alla sua Triumph Bonneville. Per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo della moto all’altezza del civico 8, finendo violentemente contro il muro di cinta in cemento di un’abitazione privata.

La dinamica dell’incidente

I soccorritori, giunti sul posto dopo l’allarme, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto praticamente sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. A dare l’allarme è stato l’amico che viaggiava con lui a bordo di un’altra motocicletta. Quest’ultimo precedeva la vittima lungo il tragitto e, accortosi che il compagno di viaggio non lo seguiva più, si è fermato tornando sui propri passi.

Una volta individuato il luogo dell’incidente, ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Riese Pio Xche hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo. Secondo le prime informazioni non risultano coinvolti altri veicoli.

Le reazioni della comunità

La notizia della tragedia ha rapidamente raggiunto la comunità di Vedelago, dove Perin era conosciuto, aggiungendo un’altra vittima alla lunga scia di sangue sulle strade della Marca. Giuseppe Romano, sindaco di Vedelago, ha commentato: “Non conoscevo personalmente la vittima. I Perin a Vedelago sono numerosissimi, soprattutto a Fanzolo e Barcon. Di certo siamo davanti a una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità. Sono vicino alla famiglia di Renato e a tutti coloro che l’hanno conosciuto. La piaga degli incidenti continua a mietere vittime sulle nostre strade e questo non può lasciare indifferenti.”

Terminati gli accertamenti dell’autorità giudiziaria, la salma del motociclista è stata affidata ai familiari. La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni.