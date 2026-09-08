Riso al cocco e spinacini: ricetta veloce e vegan per un pranzo esotico

Un piatto esotico e veloce da preparare, perfetto per chi ama i sapori intensi e le cotture rapide. Scopri tutti i segreti per un riso perfetto.

La cucina vegan può essere un viaggio di sapori, e questo riso cremoso al cocco e spinacini ne è la prova. Con soli 20 minuti di preparazione, questo piatto diventa un’ottima soluzione per un pranzo o una cena veloce, ma ricca di gusto.

La ricetta, ideata da Sonia Maccagnola combina ingredienti semplici per creare un piatto che sa di esotico e comfort food.

Il segreto di questo piatto risiede nella combinazione di latte di cocco e spinacini che donano una cremosità unica e un tocco di freschezza. La presenza di curry aggiunge un tocco di spezie che rende ogni boccone un’esperienza sensoriale. Scopriamo insieme come prepararlo.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questo piatto, servono solo pochi ingredienti ma di qualità. Ecco cosa ti servirà:

320 g di riso basmati

520 g di acqua o brodo vegetale

280 g di latte di cocco in lattina

180 g di spinacini

1 cipolla

1 spicchio di aglio

1 cucchiaino di curry

Sale

La preparazione è semplice e veloce. Inizia tritando finemente la cipolla e l’aglio e soffriggendoli in padella con un goccio di olio e il curry. Quando le verdure si saranno ammorbidite, aggiungi il riso e fallo insaporire per un minuto. Copri quindi con il latte di cocco e l’acqua bollente aggiungi una presa di sale e porta a bollore.

Copri il riso con un coperchio, abbassa la fiamma al minimo e lascia cuocere per 10-12 minuti fino a quando il liquido si sarà completamente assorbito e il riso sarà cotto. Aggiungi infine gli spinacini e prosegui la cottura per un minuto per farli appassire. Servi il riso ben caldo e cremoso.

Consigli per un risultato perfetto

Per un risultato ancora più gustoso, puoi aggiungere un goccio di succo di limone a ciascuna porzione di riso. Questo tocco di acidità bilancia la cremosità del cocco e aggiunge una nota di freschezza.

Se vuoi conservare il riso per 2-3 giorni mettilo in un contenitore per alimenti. Se dovesse asciugarsi troppo, aggiungi un goccio di acqua quando lo riscaldi per farlo tornare cremoso.

Questa ricetta è perfetta per chi cerca un piatto veloce, ma ricco di sapore. Il riso basmati con la sua consistenza leggermente viscida, si sposa alla perfezione con il latte di cocco creando un equilibrio di sapori che conquista anche i palati più esigenti.

Prova questa ricetta e scopri come pochi ingredienti possano trasformarsi in un piatto straordinario. Buon appetito!