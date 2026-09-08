Campo largo: strategia politica e sfide del centrosinistra in Italia

In un contesto politico sempre più complesso, il Campo largo italiano sta cercando di definire la propria strada. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle e Angelo Bonelli, di Europa Verde hanno espresso posizioni chiare sull’importanza di un programma politico ben strutturato, piuttosto che sulle primarie.

Conte ha ribadito che il vento di destra in Europa non si contrasta solo con alleanze elettorali, ma con proposte chiare e soluzioni concrete per i cittadini. Durante un incontro con la Fish la Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità, ha sottolineato l’importanza di ascoltare le esigenze reali delle persone.

Il programma al centro della strategia

Per Conte, il punto di partenza deve essere il programma. Le primarie possono aspettare ha affermato, sottolineando che prima è necessario definire una visione chiara e condivisa per il Paese. Questo approccio è condiviso anche da Bonelli, che ha parlato di un malessere profondo nel Paese, legato a problemi concreti come la sanità, il lavoro e l’energia.

Bonelli ha criticato il governo Meloni per non aver affrontato adeguatamente queste questioni, citando dati come i quasi sei milioni di italiani che rinunciano alle cure sanitarie e i 38 miliardi di euro spesi per contenere il caro energia senza modificare strutturalmente il sistema energetico nazionale.

Le critiche del centrodestra

Dal centrodestra, Saverio Congedo di Fratelli d’Italia ha replicato, sostenendo che il mondo produttivo e imprenditoriale avrebbe promosso l’operato del governo Meloni, bocciando le proposte economiche del Campo largo. Tuttavia, questa valutazione è basata sul Forum di Cernobbio, non su una consultazione elettorale rappresentativa.

L’importanza del confronto

Bonelli ha invitato a un confronto con Elly Schlein e Giuseppe Conte, partendo dai contenuti e non dai nomi dei possibili candidati alla presidenza del Consiglio. Anche Conte ha confermato che il percorso per definire coalizione, candidato e modalità di scelta della leadership arriverà successivamente.

L’avanzata dell’estrema destra in Europa aumenta la pressione sulle opposizioni italiane, ma per il momento non risolve le loro divisioni.