Ingredienti e preparazione del risotto

Il risotto al burro acido con burrata e speck è un piatto che conquista al primo assaggio. Per prepararlo, è fondamentale avere ingredienti freschi e di alta qualità. Gli ingredienti principali includono riso, burro acido, burrata, speck e parmigiano. La preparazione inizia con la creazione del burro acido, che richiede un po’ di pazienza ma ripaga con un sapore unico. Per realizzarlo, tritate finemente una cipolla e fatela rosolare in una casseruola con burro e alloro. Aggiungete vino e aceto, lasciando sfumare per alcuni minuti. Dopo aver fatto raffreddare, il burro deve riposare in frigorifero per 12 ore.

La cottura del risotto

Una volta pronto il burro acido, è il momento di cuocere il riso. Sciogliete il burro in una casseruola e tostate il riso per circa 5 minuti. A questo punto, iniziate ad aggiungere lentamente il brodo caldo, mescolando costantemente. La cottura richiede attenzione e pazienza, ma il risultato finale sarà un risotto cremoso e saporito. Quando il riso è al dente, togliete dal fuoco e mantecate con la burrata frullata e il parmigiano grattugiato, per un tocco di cremosità in più.

Il tocco finale: speck e miele

Per completare il piatto, abbrustolite lo speck fino a renderlo croccante. Potete farlo in padella o nel forno a microonde. Una volta pronto, sminuzzatelo e distribuitelo sul risotto. Per un contrasto di sapori, aggiungete un filo di miele, che bilancerà l’acidità del burro e la cremosità della burrata. Questo piatto non è solo un’esplosione di sapori, ma anche un’esperienza visiva, grazie ai colori vivaci degli ingredienti.