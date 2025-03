Scopri come preparare una deliziosa crema di broccoli e patate, ideale per ogni occasione.

Ingredienti per la crema di broccoli e patate

Per preparare una deliziosa crema di broccoli e patate, avrai bisogno di ingredienti freschi e genuini. Ecco cosa ti serve:

500 g di broccoli freschi

300 g di patate

1 cipolla

1 litro di brodo vegetale

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Timo fresco (opzionale)

Parmigiano grattugiato (opzionale)

Panna fresca (opzionale)

Preparazione della crema di broccoli e patate

Iniziamo la preparazione della crema di broccoli e patate. Per prima cosa, lava e pulisci i broccoli, separando le cimette dal gambo. Sbuccia le patate e tagliale a cubetti. In una pentola capiente, fai soffriggere la cipolla tritata con un filo d’olio extravergine d’oliva fino a quando non diventa trasparente.

Aggiungi le patate e le cimette di broccoli, mescolando bene per far insaporire gli ingredienti. Versa il brodo vegetale caldo fino a coprire le verdure e porta a ebollizione. Cuoci a fuoco medio per circa 20 minuti, o fino a quando le patate e i broccoli saranno teneri.

Una volta cotte, frulla il tutto con un frullatore a immersione fino a ottenere una consistenza cremosa e omogenea. Se desideri una crema più ricca, puoi aggiungere un po’ di panna fresca o parmigiano grattugiato durante la frullatura. Aggiusta di sale e pepe a piacere.

Varianti e suggerimenti per servire

La crema di broccoli e patate è un piatto versatile che può essere personalizzato in molti modi. Per un tocco di sapore in più, prova ad aggiungere un pizzico di peperoncino o delle spezie a tua scelta. Puoi anche arricchire la crema con frutta secca tostata, come mandorle o noci, per un contrasto di consistenze davvero interessante.

Servi la crema calda, accompagnata da crostini di pane tostato per un’esperienza culinaria completa. Puoi anche guarnire il piatto con un filo d’olio extravergine d’oliva e una spolverata di timo fresco per un tocco finale di freschezza.

Questa ricetta è perfetta per una cena leggera o come primo piatto durante le serate fredde. La combinazione di broccoli e patate non solo offre un sapore delizioso, ma anche un apporto nutrizionale significativo, rendendola un’ottima scelta per chi cerca un pasto sano e soddisfacente.