Introduzione ai bignè di carciofo

I bignè di carciofo sono un antipasto che unisce sapori e creatività, perfetto per chi desidera sorprendere i propri ospiti con un piatto originale e gustoso. Questa ricetta, creata dallo chef milanese Claudio Sadler, mette in risalto il carciofo, un ortaggio invernale molto amato, combinandolo con ingredienti freschi e saporiti come mozzarella, acciughe e basilico.

Ingredienti necessari

Per preparare i bignè di carciofo, avrai bisogno di:

4 carciofi

150 g di mozzarella di bufala

150 g di mozzarella per pizza

2 filetti di acciuga

4 cucchiai di olio d’oliva

1 spicchio di aglio

1/2 bicchiere di vino bianco

Ingredienti per la pastella

Assicurati di avere anche sale, pepe e basilico fresco per guarnire il piatto.

Preparazione dei bignè di carciofo

Inizia pulendo i carciofi, mantenendo il gambo lungo circa 5-6 cm. Disponili a testa in giù in una casseruola con l’olio, l’aglio, qualche foglia di maggiorana o menta e il vino bianco. Aggiungi un pizzico di sale e copri la casseruola, cuocendo a fuoco vivo per 15-20 minuti. I carciofi dovranno risultare teneri al termine della cottura.

Una volta cotti, lascia raffreddare i carciofi e allargali delicatamente. Farciscili con i pezzetti di mozzarella di bufala e mozzarella per pizza, precedentemente asciugati. Per la pastella, amalgama gli ingredienti e lascia lievitare in un luogo caldo per 2-3 ore.

Frittura e presentazione

Scalda l’olio di semi a 170 °C. Immergi i carciofi farciti nella pastella, tenendoli per il gambo, e friggi per 2-3 minuti fino a doratura. Scolali su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Presenta i bignè nei piatti con il gambo verso l’alto, completando con filetti di acciuga e pezzetti di mozzarella di bufala. Guarnisci con foglie di basilico fresco per un tocco di colore e freschezza.

Un antipasto da non perdere

I bignè di carciofo sono un antipasto che non solo delizia il palato, ma anche la vista. La combinazione di sapori e la presentazione scenografica rendono questo piatto ideale per cene speciali o feste. Prova questa ricetta e lasciati conquistare dalla bontà dei carciofi, uniti alla cremosità della mozzarella e alla sapidità delle acciughe.