Ristorante Rigatoni a Formentera: dove si trova, menù completo e come prenotare un pranzo o una cena vista mare.

Il Rigatoni è un famoso locale italiano a Formentera, situato a pochi passi dalla meravigliosa spiaggia di El Pujols. La spendida location vista mare, il ristorante di cucina italiana e il ricco programma di eventi notturni lo hanno reso nel corso degli anni una delle mete più ambite per i turisti che desiderano godersi una vacanza indimenticabile all’insegna del relax, del divertimento e del buon cibo.

Ecco quale menù propone il ristorante e come prenotare un pranzo o una cena.

Location e menù

Il ristorante Rigatoni si trova a pochi passi dalla spiaggia di El Pujols e gode di una magnifica vista mare. Situata nel versante nord-orientale dell’Isola, El Pujols è una delle località più apprezzate di Formentera e in estate pullula di turisti provenienti da ogni parte del mondo. La sua distesa di sabbia bianca si estende per circa 500 metri e si staglia contro l’azzurro turchese delle acque chiare e cristalline del Mediterraneo.

Il menù include una vasta scelta e di pizze e una ricca varietà di piatti tipici della cucina italiana, comprensiva di antipasti, primi piatti, secondi, contorni e dolci. Il prezzo medio di una cena al Rigatoni è di circa 80 euro.

Antipasti

Il menù antipasti include specialità tradizionali italiane e piatti tipici della cucina spagnola:

chipirones fritti con salsa al basilico;

carpaccio di tonno con insalatina di finocchio;

tartare di tonno con riso venere e avocado;

catalana di gamberi e verdure;

carpaccio di polipo con insalatina del campo;

ceviche di pesce bianco;

soutè di cozze con crostoni di pane;

tartare di manzo;

tagliere di patanegra con focaccia;

carpaccio di filetto di manzo con funghi e scaglie di parmigiano

tacos di pollo;

tacos di manzo;

tacos di pesce.

Primi piatti

Una selezione ricercata di primi piatti, con attenzione anche alla cucina vegana e vegetariana:

spaghetti alle vongole;

​paccheri alla scoglio;

rigatoni alla carbonara;

rigatoni alla carbonara di verdure;

spaghetti con pomodorini cherry e basilico;

spaghetti con scampi e pomodorini cherry.

Secondi piatti

Selezione di secondi piatti di mare:

trancio di salmone su letto di crema allo yogurt e menta;

pesce fresco del giorno al forno;calamaro alla griglia con verdure croccanti;

fritto misto del pescatore;

tataki tonno con rucola pomodori e salsa agrodolce.

Selezione di secondi piatti di terra:

costata di manzo alla griglia con patate;

​filetto alla griglia con pepe verde;

entrecote alla griglia con foglie di spinaci freschi e scaglie di parmigiano;

cotoletta di pollo con rucola e pomodorini;

rigatoni big burger.

Contorni

Insalate ideali da gustare come piatto unico:

insalata di branzino, arance, radicchio e pinoli;

insalata di pollo con crostini di pane, scaglie di grana, pinoli e salsa caesar;

insalata verde con tonno, uovo, mozzarella, carote e pomodoro;

insalata verde con spinaci in foglia, formaggio di capra, noci e miele.

Contorni classici:

insalata mista;

verdure alla griglia;

patate fritte.

Dessert

Una selezione di dessert freschi e dolci al cucchiaio:

tiramisù;

tiramisù alle fragole;

cheesecake alla Nutella;

cheescake ai frutti di bosco;

tagliata di frutta di stagione.

Come prenotare

Per pranzare o cenare al Rigatoni occorre prenotare in anticipo telefonicamente. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione online direttamente dal sito ufficiale del ristorante, acquistando uno dei pacchetti proposti, che includono l’ingresso prioritario al locale, la cena e l’accesso agli spettacoli notturni.