Il Rigatoni Beach Club è una meta ambita per sceglie di trascorrere a Formentera le proprie vacanze estive. Il locale si affaccia sulla paradisiaca spiaggia di Es Pujols, nota per la sua sabbia bianca e le sue acque turchesi, calde e cristalline.

Grazie al suo menù composto da piatti tradizionali a base di prodotti freschi di provenienza italiana, il Rigatoni si è affermato come punto di riferimento per gli italiani che sentono nostalgia di casa e i turisti provenienti da ogni parte del globo che desiderano assaggiare le bontà tipiche del Bel Paese. Ma quanto costa concedersi una cena nel ristorante Rigatoni a Formentera? Ecco il prezzo del menù completo di tutte le portate, pizze e bevande.

Quanto costa una cena al Rigatoni di Formentera?

Il ristorante Rigatoni propone ai suoi ospiti un menù di terra e di mare, con antipasti, insalate, primi e secondi piatti, contorni e dessert. È possibile ordinare alla carta, oppure prenotare un pass per la cena che include la precedenza all’ingresso, un antipasto, un primo, un secondo e una bottiglia di Bellavista ogni 4 persone, al prezzo di 100 euro a persona.

Ecco i prezzi delle portate principali:

Antipasti: un minimo di 16 euro per 3 tacos, 18 euro per i frutti di mare, fino a 26 euro per una tartare o un carpaccio di pesce o carne.

un minimo di 16 euro per 3 tacos, 18 euro per i frutti di mare, fino a 26 euro per una tartare o un carpaccio di pesce o carne. Insalate: 16 euro per le insalate miste a base di carne, pesce o formaggio da consumare come piatto unico.

16 euro per le insalate miste a base di carne, pesce o formaggio da consumare come piatto unico. Primi piatti: da 16 euro per una carbonara o degli spaghetti al pomodoro, fino a 24 euro per i paccheri allo scoglio.

da 16 euro per una carbonara o degli spaghetti al pomodoro, fino a 24 euro per i paccheri allo scoglio. Secondi piatti di mare: da 22 a 26 euro per i secondi fissi, fino a un prezzo variabile in base alla quantità per il pescato del giorno al forno.

da 22 a 26 euro per i secondi fissi, fino a un prezzo variabile in base alla quantità per il pescato del giorno al forno. Secondi piatti di terra: da 16 euro per il Rigatoni Big Burger, fino a 35 euro per la costata di manzo alla griglia con patate.

da 16 euro per il Rigatoni Big Burger, fino a 35 euro per la costata di manzo alla griglia con patate. Contorni: 8 euro per un contorno a scelta tra insalata, patate fritte e verdure alla griglia.

8 euro per un contorno a scelta tra insalata, patate fritte e verdure alla griglia. Dessert: 8 per un dolce a scelta tra la classica macedonia, le cheesecake o il tiramisù.

Il Rigatoni offre anche il servizio pizzeria, con un menù che include pizze (da una classica marinara a 10 euro, alla pizza con patanegra a 26 euro), focacce (10 euro) e calzoni (da 14 a 16 euro).

Per quanto riguarda le bevande, si parte da 2 euro per un caffè, 3 euro per una bottiglietta da 300 ml di acqua minerale o una birra piccola alla spina, fino ai 159 euro per una bottiglia di Jermann Tunina Vintage.