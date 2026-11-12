Al Teatro Municipale di Piacenza la Guida Michelin 2027 assegna finora sedici nuove stelle in Italia, tre delle quali in Sardegna. Juan Camilo Quintero (Quid, Roma) vince l'Opening of the Year, Simone Lezzerini il Young Chef Award.

La Guida Michelin 2027 ha iniziato a svelare i suoi nuovi riconoscimenti per l’Italia. Al Teatro Municipale di Piacenza è in corso la cerimonia annuale in cui vengono annunciati i ristoranti che entrano nella selezione stellata e i vincitori dei premi speciali. Al momento sono sedici gli indirizzi che ottengono per la prima volta una stella. La lista è ancora in aggiornamento.

In platea, nella città emiliana, ci sono chef, ristoratori e giornalisti arrivati da tutta Italia. Per il settore è uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: una stella cambia la visibilità di un locale, la sua clientela e spesso anche le sue prospettive economiche.

Due nomi spiccano tra i premi speciali. Il colombiano Juan Camilo Quintero conquista con il suo Quid di Roma sia la prima stella sia il riconoscimento Michelin Opening of the Year 2027, dedicato alla migliore apertura dell’anno. Il Young Chef Award 2027 va invece a Simone Lezzerini di N’uovo Vino e Cucina, a Sutri, in provincia di Viterbo.

La mappa delle nuove stelle: dalla Sardegna alle Alpi

La geografia delle nuove stelle copre tutto il Paese. La regione più premiata finora è la Sardegna, con tre insegne: Amanõ di Vincenzo Sorvillo a Cagliari e due locali in provincia di Olbia, La Spigola di Roberto Pisano a Golfo Aranci e Ulìa di Salvatore Camedda ad Azachena.

Campania, Piemonte e Lombardia ne contano due ciascuna. In Campania sono premiati l’Osteria Arbustico di Cristian Torsiello a Paestum e Maxi di Emanuel Scotti a Vico Equense. In Piemonte la stella va ad Akoya di Christian Mandura e Alessandro Daddea a Torino e a Visione Restaurant di Samuele Murro a Barbaresco. In Lombardia la ottengono La Tea del Kosmo di Michele Talarico a Livigno e Casa Romano di Luca Adobati ad Alzano Lombardo.

Le altre sette stelle sono distribuite in altrettante regioni, dall’arco alpino alla Sicilia.

L’elenco completo dei nuovi ristoranti con una stella

Questi sono i locali che entrano per la prima volta nella categoria a una stella:

Akoya : Christian Mandura e Alessandro Daddea, Torino

: Christian Mandura e Alessandro Daddea, Torino Amanõ : Vincenzo Sorvillo, Cagliari

: Vincenzo Sorvillo, Cagliari La Tea del Kosmo : Michele Talarico, Livigno (Sondrio)

: Michele Talarico, Livigno (Sondrio) Osteria Arbustico : Cristian Torsiello, Paestum (Salerno)

: Cristian Torsiello, Paestum (Salerno) Tosca : Daniele Serra, Casole d’Elsa (Siena)

: Daniele Serra, Casole d’Elsa (Siena) 1224 Restaurant Cortina : Federico Rovacchi, Cortina d’Ampezzo (Belluno)

: Federico Rovacchi, Cortina d’Ampezzo (Belluno) Mamesa : Marc Bernhart, Burgusio (Bolzano)

: Marc Bernhart, Burgusio (Bolzano) La Spigola : Roberto Pisano, Golfo Aranci (Olbia)

: Roberto Pisano, Golfo Aranci (Olbia) Visione Restaurant : Samuele Murro, Barbaresco (Cuneo)

: Samuele Murro, Barbaresco (Cuneo) Charleston by Giovanni Solofra : Giovanni Solofra, Manuel Motta e Roberto Merolli, Palermo

: Giovanni Solofra, Manuel Motta e Roberto Merolli, Palermo Casa Rapisarda : Alessandro Rapisarda, Numana (Ancona)

: Alessandro Rapisarda, Numana (Ancona) Maxi : Emanuel Scotti, Vico Equense (Napoli)

: Emanuel Scotti, Vico Equense (Napoli) Ulìa : Salvatore Camedda, Azachena (Olbia)

: Salvatore Camedda, Azachena (Olbia) Casanova : Michele Panzarini, Polignano a Mare (Bari)

: Michele Panzarini, Polignano a Mare (Bari) Casa Romano : Luca Adobati, Alzano Lombardo (Bergamo)

: Luca Adobati, Alzano Lombardo (Bergamo) Quid: Juan Camilo Quintero, Roma

Montagna, mare e brigate condivise

L’elenco mette insieme contesti molto diversi. Accanto alle città, come Torino, Roma, Palermo e Cagliari, ci sono località di montagna come Livigno, Cortina d’Ampezzo e Burgusio. Ci sono anche centri costieri: Golfo Aranci, Numana, Vico Equense e Polignano a Mare.

Diverse stelle vengono attribuite a più chef insieme. È il caso di Akoya a Torino, guidato in coppia, e del Charleston by Giovanni Solofra a Palermo, dove il riconoscimento è condiviso da tre cuochi.

I 37 nuovi Bib Gourmand

Nei giorni precedenti la cerimonia la Guida aveva già reso noti i 37 nuovi Bib Gourmand. Il simbolo indica i ristoranti che offrono una cucina di qualità a prezzi accessibili. Sono locali con una proposta curata e un’accoglienza attenta, in cui il piacere della tavola si accompagna a un conto contenuto.

Anche queste nuove insegne si trovano in tutta la Penisola, da Nord a Sud. Nel loro insieme mostrano una ristorazione legata alle tradizioni locali ma disposta a reinterpretarle.

La cerimonia di Piacenza non è ancora terminata e l’elenco dei riconoscimenti potrebbe allungarsi nelle prossime ore. Chi vuole provare uno dei nuovi stellati farebbe bene a prenotare presto: nei locali appena premiati la richiesta di tavoli cresce di solito subito dopo l’annuncio, soprattutto in quelli più piccoli e nelle località turistiche.