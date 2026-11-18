Il gusto Ambra e Sale di Gabriele Manzi, della Gelateria Manzi di Pisa, vince il concorso Francesco Procopio Cutò allo Sherbeth Festival di Palermo. Fra i 60 gelati in gara, almeno un sesto conteneva un ingrediente alcolico.

Un gelato al burro tostato e vaniglia si è aggiudicato il concorso internazionale “Francesco Procopio Cutò”, che ha chiuso a Palermo la diciottesima edizione di Sherbeth Festival, la manifestazione internazionale dedicata al gelato artigianale contemporaneo andata in scena da venerdì 13 a lunedì 16 novembre. Il gusto si chiama Ambra e Sale ed è firmato dal maestro gelatiere Gabriele Manzi della Gelateria Manzi di Pisa.

A convincere la giuria tecnica e quella critica è stato l’equilibrio della ricetta. La base è un burro noisette dalle note tostate e caramellate, accostato a una vaniglia proveniente dall’isola di Tonga e al sale di Volterra.

Il premio è stato consegnato da Amanda Dupas de Matos, ricercatrice della Massey University e presidente della giuria tecnica, e da Sylvia Chao, vincitrice del Cutò 2025 e fondatrice di Mountain in Blue a Taiwan. Chao ha simbolicamente passato il testimone al nuovo campione.

Il podio: lo Strudel internazionale e tre terzi posti ex aequo

Il secondo gradino è andato a Strudel internazionale del maestro Simone De Nardi, della gelateria Fingusto.

Per il terzo posto la giuria non ha scelto un solo nome e ha premiato ex aequo tre gusti:

Summer Essence di Dragos Burlacu e Nicoleta Zugravu, della gelateria Gelato & Chill di Ljusterö, in Svezia;

La Profondità della Terra di Antonio Grillea, della gelateria Granitiamo di Palmi, in provincia di Reggio Calabria;

Cambio di stato di Andrea Cabano e Ilenia Danese, della gelateria Stella Marina di La Spezia.

Due di questi gusti hanno fatto il bis. Cambio di stato ha ottenuto anche il Riconoscimento per l’Innovazione, dedicato al maestro Luca Caviezel, mentre Summer Essence è stato nominato Miglior Sorbetto.

Premio della critica e menzioni speciali, dal wasabi al gorgonzola

Il premio della critica è andato a Pierpaolo Portogallo, della gelateria Barroccino – L’ora del gelato di Firenze, con Wasabi Yosei. Lungo l’elenco dei riconoscimenti speciali:

Miglior Gelato all’Aceto Balsamico di Modena IGP : Chiara Saffioti, Granitiamo di Palmi, con Non è un’insalata;

: Chiara Saffioti, Granitiamo di Palmi, con Non è un’insalata; Il gusto senza confini – Erasmus al Cutò , votato dagli studenti internazionali: Alessia Anibaldi e David Agostinho, Alia Gelato di Brisbane, in Australia, con Opulenza Australe;

, votato dagli studenti internazionali: Alessia Anibaldi e David Agostinho, Alia Gelato di Brisbane, in Australia, con Opulenza Australe; Premio del Pubblico : Alex Erioldi e Giulia Zanettin, Al Polo Gelato Pensato di Parma, con Cioccolato e Gorgonzola;

: Alex Erioldi e Giulia Zanettin, Al Polo Gelato Pensato di Parma, con Cioccolato e Gorgonzola; Valorizzazione dei Prodotti Locali , dedicata al maestro Santo Musumeci: Giovanni Ventura, Unika Cremeria di Crema, con Nero di Lombardia;

, dedicata al maestro Santo Musumeci: Giovanni Ventura, Unika Cremeria di Crema, con Nero di Lombardia; Miglior Gelatiere Under 30 , dedicata al maestro Giorgio De Pellegrin: Venus Tsai, Vento Gelato di Taiwan, con Fuyuko;

, dedicata al maestro Giorgio De Pellegrin: Venus Tsai, Vento Gelato di Taiwan, con Fuyuko; Miglior Naming and Storytelling : Nathalie Boustany Massaad, Oh My Gelato! in Libano, con Nuvola bianca;

: Nathalie Boustany Massaad, Oh My Gelato! in Libano, con Nuvola bianca; Cura del Dettaglio, dedicata al maestro Carlo Pozzi: Alex Erioldi, Al Polo Gelato Pensato di Parma, con Le sfumature di Koji.

Fuori dalle categorie gastronomiche, un riconoscimento speciale è andato ai maratoneti che hanno portato i colori di Sherbeth fino a New York: Gero Caruana, Chiara Ognibene, Giuseppe Morando e Claudio Merlino.

Liquori, ostriche e peperoni: la direzione del gelato contemporaneo

Più dei singoli premi, l’edizione 2026 ha messo in luce un’evoluzione di gusti e di approccio. Dei 60 gelati in concorso, almeno un sesto conteneva un ingrediente alcolico, dal Vermouth al gin, usato in dosi moderate e con funzione aromatica. Accanto ai liquori sono comparsi ingredienti inattesi come l’ostrica e il peperone.

È il segnale di un prodotto che esce dal banco della gelateria tradizionale e si propone come materia prima per altri ambiti. In ristorazione può diventare la base di nuovi dessert o accompagnare piatti salati, e trova spazio anche nella mixology. Un gelato pensato anche per un pubblico adulto, non soltanto per i più piccoli.

Il festival non si è limitato alle degustazioni. Le giornate palermitane sono servite ad aprire un confronto con chef e addetti ai lavori sulle nuove tendenze e hanno affrontato un tema destinato a pesare sul mestiere nei prossimi anni: l’uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro del gelatiere.