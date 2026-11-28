Il Ratanà di Milano cambia cucina per qualche mesi: durante i lavori nella sede storica, Cesare Battisti propone una stagione thailandese a pochi passi di distanza.

Da gennaio 2027 il Ratanà, il ristorante milanese di Cesare Battisti aperto nell’ottobre 2009, chiude la sede storica di via Gaetano de Castillia 28, nel quartiere Isola. La chiusura serve a rinnovare gli ambienti dopo diciassette anni di attività e durerà tre o quattro mesi.

Durante il cantiere la squadra si trasferisce in piazza Alvar Aalto 3, a circa 300 metri di distanza. Il nuovo locale si chiamerà Ratanà – Stagione Thai e porterà in cucina la tradizione thailandese, con un’impostazione che, secondo lo chef, resta milanese.

Due statue di Buddha e l’idea della stagione thai

L’idea nasce durante il primo sopralluogo nella nuova sede, quando la squadra ha trovato due enormi Buddha all’ingresso. Da lì la scelta di non limitarsi a trasferire il menu, ma di dedicare un’intera stagione alla cucina thailandese.

Battisti ha spiegato: “Adesso abbiamo bisogno di fermarci e di rifare il nostro ristorante più accogliente di prima”. Sul menu, per ora, non sono stati svelati piatti. Le prenotazioni, secondo quanto annunciato, apriranno prestissimo.

Un locale che ha cambiato il quartiere

Quando il Ratanà ha aperto, l’area tra la stazione Garibaldi e l’Isola era ancora un cantiere, con terra smossa, recinzioni e gru. Oggi, accanto al locale, c’è il Bosco Verticale, mentre piazza Gae Aulenti e la Biblioteca degli Alberi sono diventate parte del paesaggio.

Dal 26 gennaio 2026, alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina, la cucina è aperta da mezzogiorno a mezzanotte, sette giorni su sette. L’orario è rimasto anche dopo i Giochi, e permette di ordinare un risotto alle quattro del pomeriggio.

Le altre cucine di Battisti

Battisti gestisce anche Remulass, in via Nino Bixio 21, aperto nel 2021, un bistrot dove i piatti partono dalle verdure. All’Isola, in via Pastrengo 2, c’è il Pastificio Ratanà, che produce pasta fresca per i ristoranti del gruppo e la vende da portare a casa. Nel 2023, con Federica Fabi, ha aperto Silvano – Vini e Cibi al Banco in piazza Morbegno.

Per chi vuole provare la cucina thai a casa, la stagione del Ratanà offre un’occasione per seguire i menu quando verranno pubblicati, mentre le sedi del gruppo restano aperte durante il cantiere.