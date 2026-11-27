Mariko Yamamoto e Fabio Fucentese hanno chiuso dopo 24 anni il ristorante Kokoro di Sesto San Giovanni per aprire Wagashi Mariko a Milano, in via Caminadella 18. Nel locale si trovano dolci tradizionali giapponesi, tè e una piccola carta di sushi.

A Milano, in via Caminadella 18, nella zona di Sant’Ambrogio, ha aperto Wagashi Mariko, una piccola pasticceria dedicata ai wagashi, i dolci tradizionali giapponesi legati alla cerimonia del tè. Il locale è di Mariko Yamamoto e del marito Fabio Fucentese, che per 24 anni hanno guidato il ristorante giapponese Kokoro a Sesto San Giovanni. Hanno scelto di lasciarlo per dare ai dolci di lei uno spazio tutto loro. Accanto alla pasticceria ci sono una carta di tè e una breve proposta di sushi per il pranzo.

I wagashi sono dolci artistici che si mangiano anche fuori pasto e che seguono il calendario: dalla forma si riconosce la stagione. Con la pasta di fagioli bianchi e un paio di forbicine si ricava un crisantemo, inciso un petalo alla volta. A novembre, mese dedicato al cinghiale, un impasto di riso glutinoso può prendere la forma di un cucciolo di questo animale.

Da Tokyo e Senago al Kokoro di Sesto San Giovanni

Lei è di Tokyo, lui di Senago. Si sono conosciuti per caso, entrambi in vacanza. «Io per i cavoli miei, lei per i cavoli suoi, ci siamo incrociati e non ci siamo più lasciati. Lo chiamano colpo di fulmine», ricorda Fucentese.

In Giappone Yamamoto lavorava come impiegata e seguiva corsi di cucina. Fucentese, figlio di un cuoco, aveva studiato per diventare disegnatore di moda, cuciva vestiti e aveva fatto teatro. Voleva fare, racconta, «di tutto tranne che il lavoro di mio padre». Il sushi glielo ha insegnato un amico del padre di Mariko, che aveva un piccolo sushi bar a Tokyo e gli aveva trasmesso le basi prima ancora che la coppia aprisse un ristorante.

Dopo il trasferimento di Yamamoto in Italia, nel 2002 i due hanno inaugurato Kokoro: 45 coperti e solo servizio serale. Lui si occupava del sushi, lei della cucina e, già allora, dei dolci. Ogni anno tornavano in Giappone per studiare la cultura gastronomica del Paese e portarla in Italia, anche a costo di chiudere il ristorante per un mese.

Perché lasciare il ristorante per una pasticceria

Mariko preparava i wagashi al Kokoro da diversi anni, ma lì restavano il finale di una cena. Così è maturata l’idea di un luogo pensato per loro. «Con il tempo, è cresciuta la voglia di dedicare loro più spazio e di far conoscere un lato del Giappone che a Milano è ancora quasi sconosciuto», spiegano i due.

Portare avanti il ristorante e insieme il nuovo laboratorio avrebbe significato delegare una parte del lavoro. «È stata una decisione molto difficile, però necessaria», dice Fucentese.

In via Caminadella la divisione dei ruoli è rimasta in gran parte la stessa, ma le proporzioni si sono invertite. I dolci di Mariko sono la ragione d’essere del locale, il tè li accompagna e il sushi di Fabio diventa una piccola offerta per il pranzo. «È un progetto nuovo, ma porta con sé tutto quello che abbiamo imparato e costruito in questi 24 anni».

Nerikiri, daifuku e dorayaki: la vetrina dei wagashi

Quando ha tutti gli elementi sul banco, a Yamamoto bastano uno o due minuti per comporre un nerikiri. Il lavoro vero però sta a monte. I fagioli bianchi vanno messi a bagno il giorno prima, poi cotti e lavorati fino a diventare una pasta. A parte si prepara il mochi con farina di riso glutinoso, acqua e zucchero. Gli impasti, una volta uniti, devono raffreddare prima di essere porzionati a peso e colorati. Il ripieno è di pasta dolce di fagioli bianchi oppure di azuki rossi.

I daifuku sono farciti con azuki (5€), con castagne oppure con pasta di fagioli bianchi, miso bianco e noci tostate (6€). Gli ohagi di riso pestato, al sesamo nero o alla soia tostata, costano 5,50€.

Interessante il confronto tra due consistenze che in Italia chiameremmo entrambe gelatina. Lo yōkan al caco, una delle varianti di stagione, è compatto e si taglia. Il matcha kuzuneri (6€), con latte di soia e amido di radice di kuzu, è invece morbido quasi come un budino.

I dorayaki (6,50-8,50€), resi popolari anche da manga e Doraemon, sono due frittelle con uova, miele e mirin che racchiudono l’anko fatto in casa, con l’aggiunta facoltativa di burro salato o castagne. C’è spazio anche per gli yōgashi, i dolci di ispirazione occidentale, come la cheesecake basca al matcha o il brownie allo yuzu.

Sushi pressato a pranzo e matcha cerimoniale

Il salato è una carta breve, pensata soprattutto per il pranzo e l’asporto. Il sababōzushi (19€ per otto pezzi), secondo Fucentese tra i piatti più apprezzati dai clienti giapponesi, è un filetto di sgombro marinato con sale e aceto di riso, pressato sul riso con un po’ di gari sotto il pesce. Negli inarizushi (6€) il riso condito con alghe hijiki stufate è racchiuso in una tasca di tofu fritto. Ci sono poi i futomaki con frittata, cetriolo, zucca essiccata e stufata, nella versione classica con shiitake (11€ per quattro pezzi) o con anguilla grigliata (16€).

Con i wagashi l’abbinamento suggerito è il tè. Insieme a un nerikiri si può ordinare un usucha (5 euro), un matcha preparato con acqua calda e il chasen, il frullino di bambù. Prima si assaggia il dolce, poi si beve il matcha cerimoniale, senza latte né zucchero: la sua nota amarognola bilancia la dolcezza della pasta di fagioli. Il matcha della cultivar Tsuyuhikari compare anche nel latte freddo (7€) e nel tonic allo yuzu (8,50€).

Il sushi si può portare via, mentre i wagashi sono pensati per essere gustati sul posto con il tè. Chi vuole riprodurre l’abbinamento a casa può acquistare i tè in foglia, serviti anche al tavolo a 5-8€: gyokuro, sencha e hōjicha tostato.