Esselunga richiama quattro lotti di Torta Sole Elisenda per un pesticida oltre i limiti di legge. Il Ministero della Salute segnala anche un lotto di fichi secchi sfusi Stella del Sud contaminato da aflatossine.

Esselunga ha richiamato quattro lotti di Torta Sole a marchio Elisenda perché in uno degli ingredienti è stato rilevato un pesticida oltre i limiti di legge. Le torte coinvolte sono state vendute nei supermercati della catena tra il 23 e il 26 novembre. Negli stessi giorni il Ministero della Salute ha pubblicato un secondo avviso, relativo a un lotto di fichi secchi sfusi a marchio Stella del Sud, ritirato per la presenza di aflatossine.

I due casi riguardano prodotti e problemi diversi: una contaminazione da fitofarmaci per il dolce da banco, una contaminazione da micotossine per la frutta secca. Per entrambi l’indicazione rivolta ai consumatori è la stessa: non consumare i prodotti appartenenti ai lotti segnalati.

Torta Sole Elisenda: lotti, date e stabilimento

Il dolce richiamato è venduto in pezzi dal peso massimo di 1,6 kg. Per identificarlo occorre controllare la data di scadenza, che in questo caso coincide con il numero di lotto. Le date interessate sono quattro:

26/11/2026

27/11/2026

28/11/2026

29/11/2026

La torta è prodotta direttamente da Esselunga Spa nello stabilimento di via Giambologna 1, a Limito di Pioltello, nella città metropolitana di Milano. L’avviso non specifica né il nome del pesticida riscontrato né l’ingrediente nel quale è stato individuato.

Chi ha acquistato una Torta Sole nel periodo indicato può quindi verificare la data riportata sull’etichetta del pezzo, che rappresenta l’unico elemento utile per capire se il prodotto rientra nel richiamo.

Fichi secchi Stella del Sud: il lotto con aflatossine

Il secondo richiamo riguarda fichi secchi venduti alla rinfusa, confezionati in cassette da 10 kg. Il lotto interessato è il 0300/26, con termine minimo di conservazione (TMC) fissato al 31/05/2027.

Il produttore è l’azienda Stella del Sud Srl, con stabilimento in via Verduzio 57/59 a Casal Velino, in provincia di Salerno. Il motivo del ritiro è la presenza di aflatossine, sostanze che appartengono alla famiglia delle micotossine.

Trattandosi di un prodotto sfuso, il consumatore finale potrebbe non trovare sulla confezione d’acquisto le indicazioni della cassetta originale. In questi casi conviene chiedere al punto vendita da quale lotto provenissero i fichi acquistati.

Restituzione nei punti vendita

A titolo precauzionale si raccomanda di non mangiare né la torta né i fichi secchi appartenenti ai lotti indicati. Chi li avesse ancora in casa può riportarli al negozio in cui li ha acquistati.

Prima di eliminarli o restituirli è utile conservare lo scontrino e, quando possibile, l’etichetta o la parte di confezione con data di scadenza e numero di lotto: sono gli elementi che permettono al punto vendita di riconoscere con certezza il prodotto oggetto del richiamo. Per i fichi sfusi, che potrebbero essere già stati porzionati e riconfezionati, la conferma del lotto da parte del negoziante è il modo più rapido per sapere se la confezione rientra nell’avviso del Ministero della Salute.