Scopri come preparare una torta bianca di ciliegie perfetta per ogni celebrazione estiva.

Ingredienti e preparazione della torta bianca di ciliegie

La torta bianca di ciliegie è un dolce ideale per celebrare le feste estive e i compleanni. Questo dessert è composto da un soffice pan di Spagna, panna montata, ciliegie fresche e amaretti, creando un equilibrio perfetto di sapori e consistenze. Per prepararla, iniziate con la macerazione delle ciliegie snocciolate in una miscela di kirsch, zucchero, acqua e un pizzico di cannella. Questo passaggio è fondamentale per esaltare il sapore delle ciliegie e renderle ancora più succose.

Assemblaggio della torta

Dopo aver lasciato macerare le ciliegie per circa 30 minuti, procedete a tagliare il pan di Spagna in due dischi. Irrorate il primo disco con il liquido della marinata e spalmatevi sopra uno strato generoso di confettura di ciliegie. Questo passaggio non solo aggiunge dolcezza, ma contribuisce anche a mantenere il pan di Spagna umido. Unite i due dischi di pan di Spagna e ricoprite l’intera torta con panna montata, creando un cornicione lungo il bordo. Al centro, sistemate le ciliegie macerate, che daranno un tocco di freschezza al dolce.

Decorazione e presentazione finale

Per completare la torta, decorate i lati con amaretti, che non solo aggiungono un elemento croccante, ma anche un sapore unico. Infine, preparate una gelatina utilizzando Alchermes per lucidare le ciliegie sulla superficie della torta. Questo passaggio finale non solo rende la torta visivamente accattivante, ma aggiunge anche un ulteriore strato di sapore. Servite la torta bianca di ciliegie fredda, per un’esperienza rinfrescante e deliziosa, perfetta per le calde giornate estive.