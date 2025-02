Ingredienti per la torta di ricotta e limone

Per preparare questa deliziosa torta, avrai bisogno di pochi ingredienti genuini. Ecco cosa ti serve:

250 g di ricotta

150 g di zucchero

3 uova

100 g di biscotti secchi

80 g di burro fuso

1 limone (succo e scorza)

1 cucchiaino di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Preparazione della torta

Iniziamo con la preparazione della base. Frulla i biscotti secchi fino a ottenere una polvere fine e mescolali con il burro fuso. Distribuisci il composto sul fondo di una tortiera, compattando bene. Metti in frigorifero per circa 30 minuti.

Nel frattempo, in una ciotola, sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi la ricotta, il succo e la scorza di limone, il lievito e un pizzico di sale. Mescola bene fino a ottenere una crema omogenea.

Versa il composto di ricotta sulla base di biscotti e livella la superficie. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti, o fino a quando la torta risulta dorata e ferma al tatto. Lascia raffreddare completamente prima di servire.

Varianti e suggerimenti

Questa torta è estremamente versatile e può essere personalizzata in molti modi. Per un sapore più intenso, puoi aggiungere della scorza d’arancia o delle gocce di cioccolato nell’impasto. Se desideri un tocco di freschezza, prova a servire la torta con una spolverata di zucchero a velo o accompagnata da yogurt greco.

Inoltre, puoi arricchire la crema con frutta fresca come fragole, mirtilli o lamponi, sia mescolandoli all’impasto che utilizzandoli come decorazione finale. Se preferisci una base più originale, sostituisci i biscotti secchi con biscotti al cacao o integrali.

Conservazione della torta di ricotta e limone

La torta di ricotta e limone si conserva in frigorifero per 3-4 giorni, coperta con pellicola trasparente o in un contenitore ermetico. È consigliabile non congelarla, poiché la consistenza della crema potrebbe alterarsi. Prima di servire, puoi decorarla a piacere per renderla ancora più invitante.

Questo dolce è perfetto per ogni occasione, dalla colazione al dessert dopo cena. Con la sua consistenza morbida e il profumo fresco del limone, conquisterà sicuramente il palato di tutti i tuoi ospiti.