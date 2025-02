Il ritorno di un classico della letteratura siciliana

Il Gattopardo, il celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sta per tornare sullo schermo in una nuova serie prodotta da Netflix. A partire dal 5 marzo, gli spettatori potranno immergersi nuovamente nella storia affascinante e intensa di una Sicilia in trasformazione. La serie, descritta come “sontuosa” da Tinny Andreatta, vice presidente per i contenuti italiani di Netflix, promette di essere un’esperienza visiva straordinaria, capace di catturare l’essenza del romanzo originale.

Un cast d’eccezione per una storia senza tempo

La nuova serie si avvale di un cast di attori di grande talento, tra cui Kim Rossi Stuart nel ruolo del principe di Salina e Benedetta Porcaroli nei panni di sua figlia Concetta. Deva Cassel interpreterà Angelica, mentre Saul Nanni sarà Tancredi. La direzione è affidata a Tom Shankland, Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti, con una sceneggiatura scritta da Richard Warlow e Benji Walters. La serie si propone di rimanere fedele al racconto di Tomasi di Lampedusa, che inizia nel maggio del 1860, un periodo cruciale per la storia italiana.

La bellezza della Sicilia e il vino di Donnafugata

La serie non solo racconterà una storia avvincente, ma porterà anche gli spettatori a scoprire alcuni dei luoghi più belli della Sicilia Occidentale, tra cui la storica tenuta vitivinicola di Donnafugata. Questa residenza estiva dei Salina è il luogo in cui Tancredi incontra Angelica, e oggi è uno dei cuori pulsanti delle produzioni vitivinicole d’eccellenza dell’isola. In occasione del lancio della serie, Donnafugata ha creato una nuova edizione speciale del suo vino Mille e una Notte 2021, un capolavoro enologico che celebra l’arte e la cultura siciliana.

Un vino che racconta la Sicilia

Mille e una Notte è un grande rosso che ha ridefinito la percezione del vino siciliano a livello internazionale. L’annata 2021, protagonista della special edition, si distingue per la sua eleganza straordinaria. Antonio Rallo di Donnafugata ha dichiarato che le condizioni favorevoli dell’annata, insieme alla cura nel lavoro in campo e nei processi di vinificazione, rendono questo vino perfetto per raccontare la Sicilia al mondo. Con un bouquet ampio caratterizzato da note fruttate e aromi speziati, Mille e una Notte Special Edition 2021 è un vino che incarna l’essenza della regione.

Un legame tra vino e cultura

La sinergia tra Netflix e Donnafugata rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’azienda vinicola. José Rallo ha affermato che con Mille e Una Notte 2021 Special Edition, vogliono raccontare il cuore e l’anima della Sicilia, proprio come fa Netflix con la serie Il Gattopardo. Questo progetto dimostra come il vino possa essere un vero veicolo di cultura, capace di unire storie, tradizioni e bellezze di un territorio unico al mondo.