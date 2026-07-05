4 Ristoranti a Caorle: lo chef Alessandro Borghese svela i locali partecipanti

Alessandro Borghese ha scelto Caorle per una nuova puntata di 4 Ristoranti. Scopri i quattro ristoranti in gara e immergiti nella doppia anima di questa affascinante località veneta.

Alessandro Borghese, celebre chef e conduttore del programma 4 ristoranti ha fatto tappa a Caorle la piccola Venezia dell’Adriatico, per girare una nuova puntata del suo famoso format. La cittadina veneta, con la sua doppia anima tra mare e laguna, ha accolto lo chef e il suo team con entusiasmo, trasformando le riprese in un vero e proprio evento cittadino.

Il programma, che ha conquistato il pubblico per la sua capacità di raccontare territori e tradizioni attraverso la cucina, vedrà sfidarsi quattro ristoranti locali, ciascuno con una propria filosofia gastronomica. La puntata sarà un viaggio alla scoperta dei sapori di Caorle, tra cucina di maretradizione lagunare e innovazione.

I quattro ristoranti in gara

I locali selezionati per la sfida sono Casa BurlinaAntico PetroniaAe Do Rode e Mazarack ciascuno rappresentativo di un diverso aspetto della cucina caorlina.

Casa Burlina: modernità e tradizione

Casa Burlina è un ristorante moderno situato di fronte al porto di Caorle. La sua proposta unisce i classici della cucina marinara a un’interpretazione contemporanea, offrendo un’esperienza gastronomica che spazia dai piatti di pesce alle pizze e ai cocktail.

Antico Petronia: l’anima storica di Caorle

Antico Petronia è un ristorante radicato nel borgo antico di Caorle, dove la cucina di mare è protagonista. Qui, l’attenzione è rivolta alla materia prima e alle tradizioni locali con un menù che valorizza il pescato fresco e le tecniche artigianali.

Ae Do Rode: famiglia e tradizione

Ae Do Rode è una realtà a conduzione familiare che unisce ristorante e pizzeria. Situato nel cuore del nucleo storico e vicino alla spiaggia, propone specialità tipiche dell’Adriatico come crudi di pescegrigliate e fritti misti in un’atmosfera accogliente e familiare.

Mazarack: la cucina lagunare

Mazarack si trova fuori dal centro abitato, nella cornice naturalistica della Brussa. Qui, la proposta è fortemente legata alla cucina tipica lagunare e veneziana con piatti storici che raccontano la tradizione e il paesaggio della laguna.

Caorle: un viaggio tra mare e laguna

Alessandro Borghese ha descritto Caorle come un luogo dalla doppia anima dove convivono il borgo marinaro e la laguna. “Arrivando dal mare, Caorle sembra accoglierti un dettaglio alla volta: le case color pastello, il campanile che domina il borgo, le reti dei pescatori e una laguna che cambia il paesaggio a ogni sguardo”, ha scritto lo chef sui suoi canali social.

Questa doppia identità si riflette anche nella cucina locale che unisce i sapori del mare alle ricette veneziane e alla tradizione povera trasformata in identità gastronomica. Tra i piatti tipici citati da Borghese ci sono i moscardini di Caorle le sarde in saor la frittura di paranza il broeto caorlotto e i cefali cotti sulla brace.

La presenza di 4 Ristoranti a Caorle può avere un impatto significativo sul turismo gastronomico mettendo in luce le ricchezze di questa località e attirando l’attenzione su una cucina che sa coniugare tradizione e innovazione.