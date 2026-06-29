7 piatti tipici piemontesi da provare assolutamente

Il Piemonte è una regione ricca di tradizioni culinarie che uniscono ingredienti di altissima qualità, spesso DOP e IGP a ricette che spaziano dalla semplicità alla complessità. La cucina piemontese è un vero e proprio viaggio sensoriale che riflette la ricchezza del territorio e il suo clima unico.

In questo articolo, esploreremo 7 piatti tipici del Piemonte che rappresentano al meglio le eccellenze locali, accompagnati dai celebri vini della regione che ne esaltano i sapori.

Risotto al Barolo: un abbinamento perfetto

Il risotto al Barolo è uno dei piatti più famosi del Piemonte, noto per la sua consistenza cremosa e il sapore intenso. Questo piatto deve la sua unicità al Barolo uno dei vini più apprezzati della regione, prodotto nelle colline delle Langhe, patrimonio UNESCO. Il vino conferisce al risotto non solo il suo caratteristico colore rosato, ma anche un aroma inconfondibile.

Spesso, il risotto al Barolo viene servito con formaggi stagionati, come il Castelmagno DOP un’altra eccellenza del territorio. Questo abbinamento crea un equilibrio perfetto tra i sapori intensi del vino e la cremosità del formaggio.

Torta di Nocciole: un dolce umile ma delizioso

La torta di nocciole è un dolce che nasce da una ricetta umile, preparata dai contadini con le nocciole avanzate dalla stagione estiva. Nonostante la sua semplicità, il sapore e il profumo sono eccezionali. Oggi, esiste una ricetta certificata che richiede almeno il 35% di nocciole IGP, principalmente della varietà Tonda Gentile del Piemonte coltivata nelle colline delle Langhe, del Roero e del Monferrato.

Questo dolce si abbina perfettamente ai vini locali, come il Brachetto d’Acqui e il Moscato d’Asti che ne esaltano ulteriormente il gusto.

Tajarin al Tartufo Bianco di Alba: un incontro di eccellenze

I tajarin al tartufo bianco di Alba rappresentano un perfetto incontro tra la pasta all’uovo e una delle eccellenze più pregiate della gastronomia italiana. Il tartufo bianco di Alba, considerato il re dei tartufi ama il microclima umido e ombroso delle Langhe e del Monferrato. La sua rarità e il suo aroma unico lo rendono un ingrediente molto apprezzato in tutto il mondo.

I tajarin sono semplici da preparare, ma il loro sapore è unico grazie all’aggiunta del tartufo tagliato a fette sottili. Questo piatto è un vero e proprio capolavoro culinario che celebra le eccellenze del territorio piemontese.

Paniscia Novarese: un piatto ricco e sostanzioso

La Paniscia Novarese è un piatto ricco e sostanzioso che unisce diverse eccellenze del territorio. L’ingrediente principale è il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP l’unica DOP italiana che riguarda il riso. A questo si aggiunge il salam d’la duja conservato in vasi di terracotta o vetro e ricoperto di strutto, e i fagioli, che contribuiscono al suo sapore intenso.

Questo piatto non è leggero, ma il suo gusto lo rende imperdibile per chi vuole assaporare la vera cucina piemontese.

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino DOP: un pesce pregiato

La Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino DOP è un piatto semplice ma di grande qualità. La tinca, un pesce d’acqua dolce tipico dell’area compresa tra Torino, Asti e Cuneo, viene marinata in un’emulsione di vino bianco, aceto, salvia e aglio prima di essere fritta. Le sue carni sono compatte e dal sapore delicato.

Gli allevamenti di tinca in Piemonte non sono molti, il che rende questo piatto ancora più speciale e legato alla tradizione locale.

Pere Madernassa al Barolo e Castagne: un abbinamento autunnale

Le Pere Madernassa al Barolo e castagne sono una ricetta autunnale che unisce tre eccellenze del territorio: il Barolo, le pere Madernassa e le castagne di Cuneo IGP. Le pere, originarie della zona del Roero, hanno una polpa soda e quasi croccante, perfetta per essere cotta. Le castagne, invece, possono essere bollite o glassate per accompagnare le pere.

Questo piatto è un vero e proprio inno all’autunno e rappresenta al meglio la ricchezza culinaria del Piemonte.

Agnolotti: un classico della cucina piemontese

Gli agnolotti sono senza dubbio uno dei piatti più celebri della cucina piemontese. La pasta ripiena è preparata con sfoglia all’uovo e una farcitura a base di vitello, manzo, maiale e verdura. Il condimento tipico è un brodo di carne o una salsa a base di burro, salvia e parmigiano, ma gli agnolotti sono perfetti anche al ragù.

Questo piatto è un vero e proprio simbolo della tradizione culinaria piemontese e si abbina perfettamente ai vini rossi della regione.