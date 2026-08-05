Trippa Milano: lo chef toglie due piatti iconici dal menu per contrastare il fenomeno social

In un’epoca in cui i social media dominano ogni aspetto della nostra vita, anche il mondo della ristorazione non ne è immune. Diego Rossi, chef e proprietario della trattoria milanese Trippa, ha deciso di prendere una posizione radicale contro questa tendenza.

La sua scelta ha scatenato un dibattito acceso nel settore, mettendo in luce un fenomeno sempre più diffuso: i clienti che scelgono i ristoranti non per l’esperienza culinaria, ma per l’opportunità di scattare foto da condividere sui social.

La decisione di Rossi è arrivata dopo un episodio che lo ha particolarmente colpito. Due clienti sono entrate nel suo ristorante con l’unico scopo di fotografare le famose tagliatelle burro e parmigiano, solo per scoprire che quel piatto non era più disponibile. La delusione delle clienti ha fatto riflettere lo chef sul fatto che i social media non solo influenzano le nostre scelte, ma condizionano anche il modo in cui viviamo un’esperienza, ancora prima di averla vissuta.

La scelta di rimuovere i piatti iconici

Per contrastare questo fenomeno, Rossi ha deciso di rimuovere dal menu due dei piatti più famosi di Trippa: il vitello tonnato e le tagliatelle burro e parmigiano. La sua intenzione è quella di dare spazio a nuove creazioni, sperimentando e innovando la proposta gastronomica del ristorante. Questa scelta non è solo un modo per ridurre il fenomeno dei clienti che mangiano con gli occhi, ma anche un’opportunità per valorizzare la creatività dello chef e del suo team.

La decisione di Rossi non è stata l’unica a far discutere. Alcuni mesi fa, il proprietario Piero Caroli aveva annunciato la chiusura del ristorante anche il sabato e la domenica. Una scelta che, seppur radicale, mira a valorizzare i dipendenti e a favorire la qualità della vita di tutti. Caroli ha spiegato che per loro il sabato non è diverso dagli altri giorni, lavorano molto bene tutte le sere, ma è importante concedere più tempo libero ai collaboratori per evitare il turnover, uno dei problemi tipici del settore.

Le nuove regole per le prenotazioni

Oltre alla rimozione dei piatti iconici, Trippa ha introdotto nuove regole per le prenotazioni online. Da ora in poi, sarà richiesta una carta di credito al momento della prenotazione. Questa scelta mira a ridurre i no-show, limitare le prenotazioni effettuate da altre persone e contrastare l’utilizzo di BOT, rendendo il sistema più corretto per tutti. Una mossa che, seppur controversa, dimostra la volontà del ristorante di migliorare l’esperienza dei clienti e garantire un servizio di qualità.

La scelta di Rossi e del suo team è un segnale forte nel panorama della ristorazione milanese. In un’epoca in cui l’estetica dei piatti spesso prevale sulla qualità, Trippa decide di andare controcorrente, valorizzando l’esperienza culinaria e la relazione con i clienti. Una scelta che, seppur radicale, potrebbe ispirare altri ristoranti a riflettere sul ruolo dei social media nel mondo della ristorazione.

La scelta del piatto come scelta di posizionamento

La decisione di Rossi di rimuovere i piatti iconici dal menu non è solo una risposta al fenomeno dei social media, ma anche una scelta di posizionamento. Come spiega Claudio Messina, la scelta del piatto non riguarda solo il gusto, ma racconta qualcosa del nostro modo di decidere, del rapporto che abbiamo con il contesto e della capacità di leggere chi abbiamo davanti. Ordinare un piatto è una forma di linguaggio silenzioso che può comunicare apertura, rigidità, curiosità o abitudine.

In un pranzo di lavoro, la scelta del piatto può rivelare molto sulla personalità e sullo stile decisionale di una persona. Un imprenditore che ordina sempre lo stesso piatto può trasmettere sicurezza e fiducia nel contesto, ma anche rigidità e mancanza di curiosità. Al contrario, chi sceglie con attenzione e coerenza con il momento e la relazione può comunicare apertura e attenzione al contesto.

La coerenza tra ciò che dici e ciò che fai è fondamentale nel mondo del business, e la tavola è un luogo in cui questa coerenza diventa concreta. La scelta del piatto, quindi, non è solo una decisione culinaria, ma una forma di comunicazione che può rivelare molto sulla nostra personalità e sul nostro stile decisionale.