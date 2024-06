Nel cuore dell’Emilia-Romagna, Piacenza incanta i palati più raffinati con le sue prelibatezze gastronomiche. I ristoranti della città e delle sue vicinanze propongono una vasta gamma di piatti tradizionali, preparati con ingredienti freschi e locali.

Inoltre, la regione è un vero paradiso per gli amanti del vino. I viticoltori locali producono una vasta gamma di vini di alta qualità, come il Gutturnio rosso e l’Ortrugo bianco, perfetti per accompagnare i piatti tipici della zona.

Insomma, Piacenza è una destinazione gastronomica eccellente, pronta a sorprendere e deliziare i visitatori con i suoi sapori autentici e la sua straordinaria tradizione culinaria. Preparatevi a scoprire i migliori ristoranti di Piacenza e provincia.

I migliori ristoranti di Piacenza e provincia: la lista

Trattoria San Giovanni

Nel centro storico di Piacenza, la Trattoria San Giovanni sorprende con i suoi sapori autentici e le specialità della tradizione.

I gestori prestano massima attenzione alle materie prime, stagionando personalmente coppa, pancetta e salame, serviti con la giardiniera fatta in casa. Da non perdere i loro piatti sofisticati, come la trota della Val Passiria marinata e affumicata, i ravioli verdi del plin con ripieno di anatra all’arancia e il ganassino di maiale cotto in tegame e glassato alla Malvasia.

Anche i dolci non deludono, con il semifreddo al miele di tarassaco, la ‘sbrisolina’ alle mandorle con spuma di zabaione e il tortino con zuppetta di fragole all’Anisette. Un’esperienza gastronomica assolutamente da provare!

Indirizzo: Corso G.Garibaldi, 49 (Piacenza)

Da Marco Osteria del Trentino

L’Osteria del Trentino è un ristorante storico che rappresenta una vera roccaforte della cucina piacentina, celebrando le tipiche specialità del territorio.

Il menù, pur non includendo ricette di montagna, si concentra sui classici piacentini, presentati con cura e un tocco originale. Per iniziare, consigliamo il lardo piacentino con crostini, seguito dai deliziosi tortelli al burro e salvia. Tra i secondi piatti, si può scegliere tra il fegato con cipolle brasate, il rognone trifolato e lo storione spadellato con verdure. Il pasto si conclude perfettamente con un caffè della moka, servito con la mitica torta sbriciolona.

Super consigliato, soprattutto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Indirizzo: Via del Castello, 71 (Piacenza)

Ristorante Pizzeria Bella Napoli

Se avete voglia di una buona pizza, non potete perdervi il ristorante e pizzeria Bella Napoli.

Il menu del locale si ispira ai principi della tradizione mediterranea, utilizzando ingredienti semplici e genuini. Qui potrete gustare una vasta selezione di pizze, dalle classiche alle speciali, come la Bella Piacenza, con salsa di pomodori pelati, fiordilatte, fritto di calamari e gamberetti e prosciutto cotto Ferrarini. Oltre alle pizze con impasto classico, troverete anche la pizza con farina di kamut, più digeribile di quella tradizionale, e le pizze senza glutine.

Indirizzo: Via Emilia Pavese, 98 (Piacenza)

Taverna Medievale di Gropparello

La Taverna del Castello di Gropparello, immersa nel suggestivo parco del castello omonimo tra i Colli Piacentini e la Val d’Arda, offre un’esperienza culinaria unica. Circondata da giardini di rose e ulivi, questa incantevole oasi gastronomica è guidata dalla Chef Paola Capra e dalla Sous Chef Francesca Gibelli.

Il menu della Taverna è un’emozionante fusione tra la cucina emiliana e quella di confine appenninico, che abbraccia territori tra Emilia, Toscana e Liguria. Presenta un’ampia selezione di piatti à la carte, con numerose opzioni senza glutine, senza lattosio, vegetariane e vegane. Il menu rappresenta un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, includendo anche una sezione dedicata alla cucina storica dei Farnese.

La Taverna offre una sala interna, una sala ricevimenti, un incantevole parterre nel giardino, ideale per cene romantiche, e perfino una sala nel mezzo del bosco, per feste danzanti estive. La Taverna del Castello di Gropparello è parte del prestigioso circuito dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza.

Indirizzo: Via Roma, 84 (Gropparello)

La Tavola Rotonda

A pochi chilometri da Piacenza, la Tavola Rotonda propone una cucina del territorio che valorizza le materie prime di alta qualità in chiave moderna.

Qui potrete assaporare le delizie della cucina regionale, rivisitate con creatività e originalità dallo chef, il quale prepara in casa pasta fresca, pane, dolci e tutte le proposte del menù. I piatti saranno accompagnati da una ricca carta dei vini che spazia dai tradizionali DOC dei Colli Piacentini delle tenute intorno al castello ai più rinomati vini italiani ed esteri, da gustare nella splendida cantina.

Le sale del locale sono caratterizzate da travi in legno, pavimenti in cotto e lampadari d’epoca, mentre gli spazi sono impreziositi da quadri che conferiscono eleganza e unicità alla struttura.

Indirizzo: Via Piacenza, 35 (Chiavenna Landi)

Trattoria Regina dal Baffo

La Trattoria Regina nasce nel lontano 1992 come osteria e bar del paese. Nel corso degli anni, si è rinnovata, creando un ambiente familiare e valorizzando le qualità della tipica cucina piacentina.

Qui, potrete gustare i tipici salumi piacentini: coppa, salame, pancetta (tutti prodotti rigorosamente DOP), lardo pesto, oltre a un ottimo prosciutto crudo. I primi piatti sono altrettanto deliziosi, a partire dai tortelli con la coda, gli anolini in brodo, pisarei e fasò, chicche della nonna al gorgonzola e ravioloni con ripieno di stracotto. Anche i secondi non deludono: dai bolliti agli arrosti, alla piccola di cavallo.

Da provare anche i dolci fatti in casa come la panna cotta, la crostata, la sbriciolona e tanti altri.

Indirizzo: Via Fratelli Solari, 18 (Podenzano)

Ostreria Fratelli Pavesi

Appena fuori Piacenza, si trova un’osteria un po’ speciale, o meglio, un’Ostreria, fondata dai tre fratelli Pavesi.

Il menu unisce tradizione ed innovazione, mettendo al centro prodotti semplici e di qualità, spesso provenienti dai produttori locali. I salumi, non solo piacentini, presentano una stagionatura perfetta, così come i formaggi, spesso accompagnati dalle mostarde o conserve prodotte nel loro stesso laboratorio. Durante la stagione, potrete deliziare il palato con prelibati funghi, alcuni dei quali essiccati per la famosa Bomba di Riso alla piacentina, uno sformato di riso con piccione.

Qui, troverete anche Plin ripieni di coniglio, il Cappon Magro di pesce d’acqua dolce e lo Storione, declinato in molte varianti, tanto da poter comporre un menu da solo.

Infine, la cantina è molto ricca e offre una selezione variegata di vini, perfetti da accompagnare alle loro specialità!

Indirizzo: località Gariga, 8 (Podenzano)