Descrizione

La maionese è tra le salse più utilizzate in cucina, amatissima per la sua cremosità e il suo sapore deciso ma raffinato, che si adatta praticamente a tutto. Oltre alla maionese tradizionale con uova, esistono tantissime altre varianti altrettanto gustose, come la maionese leggera allo yogurt e la maionese vegana al latte di soia. Se vi piace sperimentare nuove ricette, apprezzerete senz’altro il sapore leggermene esotico della maionese vegana al latte di cocco, perfetta da servire con verdure o antipasti. Scopriamo insieme come prepararla in pochissimi minuti!