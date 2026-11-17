Dodici ristoranti per una cena romantica a Roma, senza stelle Michelin né terrazze: indirizzi, piatti e prezzi, da 40 a 160 euro a persona per i percorsi degustazione.

Per una cena romantica a Roma servono luci basse, tavoli ben distanziati e una cucina all’altezza. Questa selezione mette insieme dodici locali, dai bistrot ai ristoranti di pesce, dalla cucina nordica a quella nikkei. Restano fuori i ristoranti stellati e le terrazze. Per ogni indirizzo trovi i piatti e i prezzi, così scegli in base al budget.

I percorsi degustazione partono da 40 euro a persona e arrivano a 160. Chi preferisce la carta trova antipasti da 13 a 18 euro e secondi che arrivano a 40.

Atmosfera classica: candele, salotti e piazze storiche

Per chi vuole il romanticismo tradizionale, Casa Coppelle (Piazza delle Coppelle 49, tel. 06 68891707) unisce Roma e Parigi con sale curate, luci soffuse e candele. In carta c’è il foie gras con frutti rossi a 32 euro, il vitello con sedano rapa e tartufo nero a 37 e il paris brest alla nocciola a 15. Il percorso di 5 portate costa 160 euro a persona.

A due passi da Fontana di Trevi, DeRoma (Via Poli 27, tel. 06 89685899) ricorda un bistrot di inizio Novecento, con volte in pietra e colori vivaci. Pane, pizza e dolci sono fatti in casa con farine romane. Ci sono la tartare di manzo a 18 euro e le ostriche, sei pezzi da 25 a 45 euro.

Adelaide (Via dell’Arancio 69, tel. 06 878187), nel Palazzo Borghese, ha salotto, bar e un patio bohémien. La cucina è mediterranea e stagionale. Il percorso costa 120 euro; alla carta il risotto in brodo di fieno è a 28 euro e il petto di faraona a 40. Il dolce è la foresta nera con oro 23 carati (18 euro).

Al Campocori, dentro l’hotel Chapter (Via di S. Maria De’ Calderari 47, tel. 06 89935351), l’ambiente richiama gli anni Trenta. I percorsi da 4, 5 e 8 portate costano 50, 65 e 95 euro; alla carta l’agnello laziale è a 32 euro.

Design minimale e cucina d’autore: Aede, Pianostrada, Pulejo, Moi e Fernanda

Aede (Via Federico Cesi 22, tel. 06 88974793) punta sulle linee scandinave e sul fine dining nordico fatto di fermentazioni. Dalla carta si ordinano piatti a 10 euro l’uno, minimo quattro. Il percorso da 8 portate costa 80 euro, quello da 12 costa 120.

A Pianostrada (Via delle Zoccolette 22, tel. 06 89572296) contano fiori freschi, colori armoniosi e una mise en place informale ma ricercata. Si ordinano la focaccia con fichi e crudo di Bassiano (18 euro) e l’uovo poché con spuma di patate al rosmarino (28).

A Prati, Pulejo (Via dei Gracchi 31-33, tel. 06 85956532) ha percorsi da 5 e 7 portate a 60 e 80 euro. Per le coppie a distanza tra Roma e Milano c’è il risotto Mi.Ro a 25 euro.

Moi (Via Antonio Serra 15, tel. 06 87600399), nel quartiere Fleming, ha arredi minimal e menu stagionale. Il percorso da 7 portate costa 55 euro; il risotto zucca e nocciole è a 15.

Vicino a Porta Portese, l’Osteria Fernanda (Via Crescenzo del Monte 18-24, tel. 06 5894333) propone quattro percorsi da 49, 68, 78 e 100 euro. In carta il soufflé al passion fruit e zafferano costa 14 euro.

Posti fuori dall’ordinario: pesce a Testaccio, casale sul Gianicolo, cucina nikkei

Acquasanta, a Testaccio, è un ristorante di pesce dall’ambiente industriale con vetrate e luci studiate. I tre percorsi costano 90, 70 e 50 euro. Alla carta il crudo di tonno è a 23 euro e la ricciola a 27.

Bistrot Bio (Via del Casaletto 400, tel. 06 45476909) occupa un casale del Seicento tra gli ulivi, vicino al Gianicolo, illuminato da tante piccole luci. Usa prodotti a km zero. Il piatto «l’orto qui accanto» costa 18 euro; i percorsi da 4 e 5 portate costano 40 e 50 euro.

Pacifico (Lungotevere Arnaldo da Brescia 2, tel. 06 3207042), dentro Palazzo Dama vicino a piazza del Popolo, serve cucina nikkei, tra Perù e Giappone, con ceviche e gyoza. I tavoli esterni sono a bordo piscina.

Conviene prenotare con anticipo e chiedere un tavolo appartato, soprattutto nei weekend.